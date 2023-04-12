Где-то они приварены: прокурор вынес представление мэру Новосибирска из-за ливневок

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, к 5 апреля сотрудники мэрии открыли и подготовили 2837 из 4325 решеток дождеприемников.

Прокуратура нашла и другие нарушения. Так, на улице Оловозаводской на участке от Тюменской до Мира есть просадка решеток дождеприемных колодцев, а на развязке Бугринского моста на левом берегу решетки ливневок приварены. На улице Петухова разрушено асфальтобетонное покрытие проезжей части вокруг решетки.