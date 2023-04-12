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Где-то они приварены: прокурор вынес представление мэру Новосибирска из-за ливневок

К 5 апреля в мэрии открыли 2837 из 4325 решеток дождеприемников

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Прокуратура потребовала привести ливневки в порядок

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В Новосибирске 11 апреля прокурор вынес мэру Новосибирска представление из-за некачественного содержания и уборки улично-дорожной сети, а именно — ливневок.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, к 5 апреля сотрудники мэрии открыли и подготовили 2837 из 4325 решеток дождеприемников.

Прокуратура нашла и другие нарушения. Так, на улице Оловозаводской на участке от Тюменской до Мира есть просадка решеток дождеприемных колодцев, а на развязке Бугринского моста на левом берегу решетки ливневок приварены. На улице Петухова разрушено асфальтобетонное покрытие проезжей части вокруг решетки.

— В связи с выявленными нарушениями 11 апреля 2023 года прокуратурой города внесено представление об устранении нарушений законодательства при содержании и эксплуатации ливневой канализации мэру города Новосибирска, — сообщает Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области».

Как добавили в пресс-службе прокуратуры, ситуация с ливневками угрожает безопасности дорожного движения и нарушает права граждан.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, когда нарушения будут устранены.

Ранее мы писали о том, что житель Новосибирска Дмитрий пять месяцев борется с лужей по адресу улица Петухова, 12/1. Мужчина три раза направлял жалобы в сервис «Госуслуги решаем вместе», но пока это не помогает.

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