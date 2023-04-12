«Машины проехать не могут»: житель Новосибирска пять месяцев борется с огромной лужей на Петухова

По словам Дмитрия, он также обращался в администрацию Кировского района и к луже привезли насос для откачки воды. Но ситуации это не помогло.

— Уже не знаю куда обращаться! Машины проехать не могут, а люди — пройти! Ведь много кто с Акатуйского ходит на площадь Кирова, чтобы добраться до работы, — добавил молодой человек.

