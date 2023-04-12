СЕЙЧАС -4°С
Пробки 5/10
usd 82.18
eur 89.73
Тема дняКак мы искали закладки возле НГУ
Все новости
Все новости

«Машины проехать не могут»: житель Новосибирска пять месяцев борется с огромной лужей на Петухова

По улице тяжело передвигаться пешеходам

1 654

Лужа мешает ходить пешеходам

Поделиться

Житель Новосибирска Дмитрий пять месяцев борется с лужей по адресу улица Петухова, 12/1. Луже уже около года. Как рассказал новосибирец в группе «АСТ-54», Дмитрий три раза направлял жалобы в сервис «Госуслуги решаем вместе».

— После первого обращения приехали сотрудники СГК. Трактором что-то расчищали, обещали поставить канализацию. Прошло пять месяцев, а лужа так никуда и не делась, только больше стала! — рассказал новосибирец.

По словам Дмитрия, он также обращался в администрацию Кировского района и к луже привезли насос для откачки воды. Но ситуации это не помогло.

— Уже не знаю куда обращаться! Машины проехать не могут, а люди — пройти! Ведь много кто с Акатуйского ходит на площадь Кирова, чтобы добраться до работы, — добавил молодой человек.

Дмитрий также приложил ответ из Департамента транспорта мэрии Новосибирска, в котором чиновники сообщают, что «МетроМир» разработал план проектной документации для водоотведения на Петухова, 12 и 12/1. На этом участке нужны ливневки длиной 350 метров, 5 колодцев для приема дождевых и талых вод, а также 9 смотровых колодцев.

— Определена ориентировочная стоимость строительства и проектно-изыскательных работ. При определении источника финансирования и поступления средств будет разработана проектная документация и выполнены строительные работы, — написано на скриншоте Дмитрия.

Корреспондент НГС направила запросы в СГК и пресс-службу мэрии Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

В начале апреля новосибирская предпринимательница Ирина Лысенко направила мэру Новосибирска жалобу на УК «ДОСТ-Н» из-за кучи снега на тротуаре возле дома на проспекте Димитрова, 17.

ЛужаМэрияЛивневки
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter