«Машины проехать не могут»: житель Новосибирска пять месяцев борется с огромной лужей на Петухова

Житель Новосибирска Дмитрий пять месяцев борется с лужей по адресу улица Петухова, 12/1. Луже уже около года. Как рассказал новосибирец в группе «АСТ-54», Дмитрий три раза направлял жалобы в сервис «Госуслуги решаем вместе».
— После первого обращения приехали сотрудники СГК. Трактором что-то расчищали, обещали поставить канализацию. Прошло пять месяцев, а лужа так никуда и не делась, только больше стала! — рассказал новосибирец.
По словам Дмитрия, он также обращался в администрацию Кировского района и к луже привезли насос для откачки воды. Но ситуации это не помогло.
— Уже не знаю куда обращаться! Машины проехать не могут, а люди — пройти! Ведь много кто с Акатуйского ходит на площадь Кирова, чтобы добраться до работы, — добавил молодой человек.
Дмитрий также приложил ответ из Департамента транспорта мэрии Новосибирска, в котором чиновники сообщают, что «МетроМир» разработал план проектной документации для водоотведения на Петухова, 12 и 12/1. На этом участке нужны ливневки длиной 350 метров, 5 колодцев для приема дождевых и талых вод, а также 9 смотровых колодцев.
— Определена ориентировочная стоимость строительства и проектно-изыскательных работ. При определении источника финансирования и поступления средств будет разработана проектная документация и выполнены строительные работы, — написано на скриншоте Дмитрия.
Корреспондент НГС направила запросы в СГК и пресс-службу мэрии Новосибирска. На момент публикации ответа не было.
В начале апреля новосибирская предпринимательница Ирина Лысенко направила мэру Новосибирска жалобу на УК «