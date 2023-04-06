Владельцы магазинов на площади Кондратюка пожаловались мэру на кучу снега поперек тротуара

Новосибирская предпринимательница Ирина Лысенко направила мэру Новосибирска жалобу на УК «ДОСТ-Н» из-за кучи снега на тротуаре возле дома на проспекте Димитрова, 17.
Как объясняет женщина в обращении (копия имеется в распоряжении НГС), управляющая компания устроила на тротуаре самовольный отвал снега, который сбросили с крыши зимой. Огромная куча перегораживает тротуар, а свободную для пешеходов зону затопило из-за таяния.
— Таким образом, пешеходы вынуждены обходить огромную лужу по газону, — написала мэру Ирина Лысенко. — Действия управляющей компании создают неудобство для жителей Новосибирска, а также ведут к уничтожению газона и разрушению пешеходного покрытия.
Благоустройство вокруг части дома в 2019 году сделала принадлежащая Ирине Лысенко компания «Деловой Новосибирск», которая управляет торговой галереей на первом этаже здания. Как рассказывала изданию «Деловой Квартал» коммерческий директор компании Марина Белых, «Деловой Новосибирск» выложил новую тротуарную плитку и бордюры, заменил аварийные деревья. Журналисту НГС в компании уточнили, что объем вложений составил 700 тысяч рублей, ежегодно компания продолжает содержать газоны и деревья.
— Почему так происходит у нас в городе, что коммерсанты стараются облагородить город, сделать его красивее, а муниципальные (вероятно, коммунальные. — Прим. ред.) службы только всё разрушают? — не понимает Ирина Лысенко. — А их назначение — обеспечивать гражданам благоприятные и безопасные условия проживания в городе и надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.
Новосибирцы фиксируют кучу снега на одном и том же месте тротуара возле дома не первый год: в справочнике 2ГИС адрес иллюстрирует фото от
УК «ДОСТ-Н» не впервые попадает в новостные сводки: она же, например, управляла домом на Линейной, 39, где