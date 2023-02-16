Улетевшая крыша и упавшая на подростка девушка: чем еще прославилась УК взорвавшегося дома на Линейной

Осенью жильцы дома на Романова, 36, который находится рядом с Центральным парком, заявили, что с потолка на верхнем этаже периодически бежит вода. Это началось в 2017 году. Весной 2022 года вода начала топить не только 10-й этаж, но и квартиры, которые находятся ниже по стояку.



— Всё гниет. В одной квартире пришлось электропроводку менять, стены мокрые, — рассказала НГС одна из жительниц дома.



Тогда в управляющей компании «ДОСТ-Н» не ответили на запрос и звонки НГС.



Мусорный скандал