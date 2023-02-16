Улетевшая крыша и упавшая на подростка девушка: чем еще прославилась УК взорвавшегося дома на Линейной

Управляющую компанию «ДОСТ-Н» несколько дней подряд вспоминали в СМИ после того, как в доме на Линейной, 39, который находится под ее управлением, взорвался газ. В результате обрушился подъезд, погибли 14 человек. В происшествии обвиняют Ирину Урбах и Евгения Кавуна. По версии следствия, за несколько дней до взрыва они ремонтировали в квартирах газовое оборудование, не имея на то оснований. НГС решил выяснить, чем известная сама управляющая компания, кому она принадлежит и что еще происходило в домах под ее управлением. Читайте подробности в нашем материале.
Выручка в полмиллиарда
Под управлением «ДОСТ-Н» находятся 170 домов в Центральном округе, в который входят Центральный, Железнодорожный и Заельцовский районы. Компания работает почти 17 лет, ее директор — Ирина Сухарева, владелец — АО «Лифтремонт», конечные собственники которой в отчетности не раскрываются.
По данным «Контур.Фокус», выручка «ДОСТ-Н» в 2021 году составила 470,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,7 миллиона.
Компании «Лифтремонт», которая учредила «ДОСТ-Н», также принадлежат ООО «УКЖХ Октябрьского района» и «Управляющая компания Октябрьская». Выручка «Лифтремонта» в 2021 году составила 7,8 миллиона рублей, прибыль — 477 тысяч.
Трагедия на Орджоникидзе
Вечером 20 января этого года в самом центре Новосибирска
Позже стало известно, что навесной замок на чердаке дома на Орджоникидзе, 21 был открыт. Очевидцы трагедии сообщили НГС, что девушка упала с крыши дома: рядом со слуховым окном на чердаке полицейские нашли ее телефон. В самой компании «ДОСТ-Н», в чьем управлении находится дом, заявили, что
Сорванная крыша
28 января из-за сильного ветра в доме на Красном проспекте, 74 сорвало часть кровли. Обломки упали на землю рядом со зданием. Дом находится под управлением «ДОСТ-Н» — после происшествия в компании объяснили, что на участке, где находится дом, диспетчеры не работают в выходные, поэтому о происшествии не было известно. Позже представитель фирмы-подрядчика, которая выполняла ремонт крыши здания, рассказал, что случилось:
— Производится капитальный ремонт крыши, обрушения не было. Рабочими вчера был начат демонтаж кровли, сегодня там работает техника, всё спускается. Погода мешает только рабочим, жильцам от этого дискомфорта не будет, — заверил НГС представитель «Ремстройпроекта» Денис Филонов.
Затопленный дом
Осенью жильцы дома на Романова, 36, который находится рядом с Центральным парком, заявили, что с потолка на верхнем этаже периодически бежит вода. Это началось в 2017 году. Весной 2022 года вода начала топить не только 10-й этаж, но и квартиры, которые находятся ниже по стояку.
— Всё гниет. В одной квартире пришлось электропроводку менять, стены мокрые, — рассказала НГС одна из жительниц дома.
Тогда в управляющей компании «ДОСТ-Н» не ответили на запрос и звонки НГС.
Мусорный скандал
Два года назад жители жилого комплекса «Тихий двор» на улице Крылова, стоимость квартир в котором доходила до 48 миллионов рублей, пожаловались на мусорку соседнего дома. Они заявили, что до 2017 года контейнер стоял у Красного проспекта, 55, но потом управляющая компания «ДОСТ-Н» его перенесла без согласования с собственниками.
— Мусорные баки часто переполнены и стоят так, что перегораживают выезд. Все лето боролась с крысами. Летом она воняет, — заявила тогда председатель ТСЖ «Тихий двор» Лариса Булышева.
Горожане заметили, что мусор в контейнер выбрасывали жильцы домов со всей улицы Крылова, которые шли в сторону Красного проспекта. В результате бак очень быстро заполнялся, а отходы вывозили нерегулярно. Несколько раз контейнер загорался, высота пламени от мусора доходила до второго этажа.
Жители дома несколько лет писали письма в УК «ДОСТ-Н», «Экологию-Новосибирск», Госжилинспекцию прокуратуру и местную администрацию.
Директор УК «Дост-Н» Павел Гольденфанг тогда заявил, что, когда построили ЖК «Тихий двор», люди отказались пускать соседей с мусором на свою территорию. Поэтому в компании пришлось переставить баки.
Корреспондент НГС попытался выяснить, какова причина череды несчастных случаев в домах под управлением компании, но не смог дозвониться по телефону. Мы направили письменный запрос.
Что должна делать УК и куда на нее жаловаться
Как пояснила НГС судебный эксперт в сфере ЖКХ Оксана Царапкина, управляющая компания должна обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан вне зависимости от того, сколько домов обслуживает. Это регулирует статья 61 Жилищного кодекса. Собственники в свою очередь должны платить за ее услуги.
— Если собственники видят, что управляющая компания не выполняет требования, которые определены действующим законодательством, Жилищным кодексом, договором управления, постановительными актами, то нужно в первую очередь обратиться с жалобой в саму УК. Если управляющая организация не ответила на претензию, то нужно обращаться в контролирующие органы. Это Государственная жилищная инспекция, Ростехнадзор, прокуратура, — говорит Оксана Царапкина.
Перечень работ, которые проводят управляющие организации, указан в постановлении правительства Российской Федерации
Взрыв газа на улице Линейной в Новосибирске произошел утром 9 февраля. В результате происшествия погибли 14 человек. Посмотрите, как выглядит место трагедии спустя несколько дней. Подробности о происшествии мы собрали в специальном сюжете.