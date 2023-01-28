Кровлю дома снесло ветром в центре Новосибирска

Ночью 28 января из-за сильного ветра у дома на Красном проспекте, 74 снесло часть кровли.
Как пишет паблик «АСТ-54», обломки крыши упали на землю. Сегодня утром рабочие начали ремонтировать здание.
В диспетчерской службе управляющей компании ООО «ДОСТ-Н» сообщили, что на участке, где располагается дом, по выходным не работают диспетчеры. Поэтому информации об обрушении нет.
В октябре из-за сильного ветра сорвало крышу с общежития на площади Энергетиков. Дом почти полностью остался без защиты, на место выезжали МЧС.