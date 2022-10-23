Ветер сорвал крышу общежития в Новосибирске: завалы разбирают, людей могут расселить (онлайн с места)
На месте работает МЧС
В Новосибирске на площади Энергетиков с общежития сорвало крышу. Дом почти полностью остался без защиты. Сейчас на месте работает МЧС.
Рассказываем в режиме онлайн всё, что происходит на месте.
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Сегодня все жители Новосибирска должны быть максимально аккуратными и внимательными. В городе очень сильный ветер!
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем по области и в Новосибирск ожидается очень сильный ветер 25–28 м/с, — предупреждают в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли) — порывы ветра могут вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями.
Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии — 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру
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Так здание выглядело в 50-е годы.
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Здание общежития на Станционной, 8 было построено еще в 1950 году. У него деревянные перекрытия.
Его возвели под общежитие для работников металлургического завода имени Кузьмина. Сейчас здесь по-прежнему общежитие, но живут в нем не только сотрудники завода, но и люди по договору соцнайма.
Общежитие привлекает внимание своим красивым балконом. Всего в здании 75 комнат.
НГС ранее беседовал с жильцами этого общежития. Что там внутри, вы можете подробно увидеть здесь. Сейчас публикуем несколько фото из репортажа, которые были сняты внутри четыре года назад.
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Этим автовладельцам сегодня утром не повезло.
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Фото с места происшествия от нашей читательницы. Видно, что спецслужбы прикрыли часть здания синей пленкой в месте, где была крыша.
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Пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов сообщил, что на место выехал глава Ленинского района, другие чиновники уже находятся у общежития.
— Решение о необходимости расселения людей будет принято оперативно на месте, — добавил Глеб Черепанов.
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В ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что кровлю сорвало во двор и частично вблизи проезжей части на контактные линии электропередач.
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Присылайте и вы свои фото и видео!
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Видео с места событий прислал читатель Рамил Бейбала оглы Халилов.
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В МЧС добавили, что от мэрии города прибыл автобус для обогрева эвакуированных жильцов.
— Для устранения последствий работают коммунальщики и местные власти. Для контроля за обстановкой и проведением работ на месте находится оперативная группа ГУ МЧС России по Новосибирской области. Всего на происшествие от экстренных служб и задействованных служб и организаций реагировали 39 человек и 10 единиц техники, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
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В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что произошел срыв кровли
— Сообщение поступило в 08:05 местного времени. В течение пяти минут первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место вызова. Установлено, что конструкции кровли сорвало во двор здания, повреждены 2 автомобиля, произошел обрыв электропроводов, а также повреждена система горячего водоснабжения. С третьего этажа эвакуированы 13 человек, из них 3 детей, с нижних этажей эвакуация не требуется. Пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
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Как сейчас выглядит место происшествия:
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Сейчас на месте происшествия находится фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
Он сообщает, что жители могут укрыться в автобусе, под завалами находятся машины. Машин, по оценкам нашего корреспондента, только 5, а не 20, как прежде сообщал очевидец.
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