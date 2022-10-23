Ветер сорвал крышу общежития в Новосибирске: завалы разбирают, людей могут расселить (онлайн с места)

Сегодня все жители Новосибирска должны быть максимально аккуратными и внимательными. В городе очень сильный ветер!

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем по области и в Новосибирск ожидается очень сильный ветер 25–28 м/с, — предупреждают в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли) — порывы ветра могут вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями.