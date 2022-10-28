«Всё гниет. Стены мокрые»: у дома в центре Новосибирска протекает крыша — жители заявляют, что их топит
5 лет
Публикуем фото испорченного ремонта
В Новосибирске жители дома на Романова, 36 заявили о проблеме с постоянно протекающей крышей. По их словам, вода с потолка на верхнем этаже периодически бежит уже пять лет. Дом, построенный в 1983 году, находится в самом центре Новосибирска напротив Центрального парка. Обслуживание его, считают жильцы, оставляет желать лучшего. Этой осенью ситуация с крышей обострилась: в редакцию прислали снимки испорченного ремонта.
— С крышей начались проблемы с 2017 года — затопило очень сильно две четырехкомнатные квартиры, всё текло, залило полностью, а из трещин перекрытия просто лился ниагарский водопад, — вспоминает читательница НГС и жительница дома Марина Макеева.
Тогда крышу подлатали, но проблемы возвращались весной и осенью. В этом году топить начало не только
— Всё гниет. В одной квартире пришлось электропроводку менять, стены мокрые, — возмущается девушка.
Она говорит, что собственников приглашали на встречу с управляющей компанией, где было предложено несколько вариантов.
— Деньги на капремонт крыши появятся только в апреле следующего года. Предлагают подождать. Мы спросили: «А как зиму пережить?» Нам ответили, что если хотите сейчас ремонт, то скидывайтесь всем домом, сейчас до морозов еще можно что-то сделать. Либо держимся на замазках, как сейчас. Они что-то ходят там, заляпывают, — пожимает плечами девушка.
Марина предоставила в редакцию фото из разных квартир дома.
Отметим, что цена на однокомнатную квартиру, по данным сайта ЦИАН, в доме начинается с
Что за компания обслуживает дом
Дом обслуживает компания «Дост-Н». Ей руководит Ирина Валерьевна Сухарева. Ранее она была директором «ККК им.
Учредителем «Дост-Н» является компания АО «Лифтремонт», держателем реестра акционеров — АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.». Генеральный директор — Олег Михайлович Барсуков. При этом численность сотрудников в сервисе «Контур.Фокус» указана —
Этим летом НГС решил выяснить с помощью сервиса «Контур.Фокус», сколько зарабатывают УК, а эксперт в сфере ЖКХ Оксана Царапкина объяснила, из чего могут складываться доходы таких компаний.