«Всё гниет. Стены мокрые»: у дома в центре Новосибирска протекает крыша — жители заявляют, что их топит 5 лет

В Новосибирске жители дома на Романова, 36 заявили о проблеме с постоянно протекающей крышей. По их словам, вода с потолка на верхнем этаже периодически бежит уже пять лет. Дом, построенный в 1983 году, находится в самом центре Новосибирска напротив Центрального парка. Обслуживание его, считают жильцы, оставляет желать лучшего. Этой осенью ситуация с крышей обострилась: в редакцию прислали снимки испорченного ремонта.