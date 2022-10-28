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«Всё гниет. Стены мокрые»: у дома в центре Новосибирска протекает крыша — жители заявляют, что их топит 5 лет

Публикуем фото испорченного ремонта

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От воды страдают не только натяжные потолки

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В Новосибирске жители дома на Романова, 36 заявили о проблеме с постоянно протекающей крышей. По их словам, вода с потолка на верхнем этаже периодически бежит уже пять лет. Дом, построенный в 1983 году, находится в самом центре Новосибирска напротив Центрального парка. Обслуживание его, считают жильцы, оставляет желать лучшего. Этой осенью ситуация с крышей обострилась: в редакцию прислали снимки испорченного ремонта.

— С крышей начались проблемы с 2017 года — затопило очень сильно две четырехкомнатные квартиры, всё текло, залило полностью, а из трещин перекрытия просто лился ниагарский водопад, — вспоминает читательница НГС и жительница дома Марина Макеева.

Тогда крышу подлатали, но проблемы возвращались весной и осенью. В этом году топить начало не только 10-й этаж, но и квартиры, расположенные ниже по стояку.

— Всё гниет. В одной квартире пришлось электропроводку менять, стены мокрые, — возмущается девушка.

Она говорит, что собственников приглашали на встречу с управляющей компанией, где было предложено несколько вариантов.

— Деньги на капремонт крыши появятся только в апреле следующего года. Предлагают подождать. Мы спросили: «А как зиму пережить?» Нам ответили, что если хотите сейчас ремонт, то скидывайтесь всем домом, сейчас до морозов еще можно что-то сделать. Либо держимся на замазках, как сейчас. Они что-то ходят там, заляпывают, — пожимает плечами девушка.

Марина предоставила в редакцию фото из разных квартир дома.

Ремонт в таких условиях долго не живет

Ремонт в таких условиях долго не живет

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Обои быстро портятся

Обои быстро портятся

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Столько воды удается собрать жителям при осадках

Столько воды удается собрать жителям при осадках

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Из-за влажности портится и проводка

Из-за влажности портится и проводка

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Отметим, что цена на однокомнатную квартиру, по данным сайта ЦИАН, в доме начинается с 5 миллионов, а четырехкомнатную — с 10 миллионов.

Что за компания обслуживает дом

Дом обслуживает компания «Дост-Н». Ей руководит Ирина Валерьевна Сухарева. Ранее она была директором «ККК им. В. В. Маяковского», «Винно-коньячный завод "777"». Первая организация прекратила работу из-за реорганизации, вторая — из-за ликвидации. Компанией, по данным сервиса «Контур.Фокус», было заключено в 2022 году контрактов на 2,2 миллиона рублей на содержание и ремонт общего имущества домов. В 2021 году выручка организации составила 470,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 2,7 миллиона.

Учредителем «Дост-Н» является компания АО «Лифтремонт», держателем реестра акционеров — АО «Независимая Регистраторская Компания Р.О.С.Т.». Генеральный директор — Олег Михайлович Барсуков. При этом численность сотрудников в сервисе «Контур.Фокус» указана — 0 человек. Выручка компании за 2021 год — 7,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 477 тысяч.


Корреспондент НГС в течение двух недель пыталась дозвониться до руководства компании, но телефон либо был занят, либо трубку никто не брал. Также был отправлен запрос в компанию, ответ на который в редакцию не поступил.

Этим летом НГС решил выяснить с помощью сервиса «Контур.Фокус», сколько зарабатывают УК, а эксперт в сфере ЖКХ Оксана Царапкина объяснила, из чего могут складываться доходы таких компаний.

КапремонтТечет крышаУправляющие компании
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