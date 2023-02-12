Полиция, служба газа, бывшие жильцы: что делают люди на месте трагедии на Линейной — 10 актуальных фото

Почти трое суток прошло с момента взрыва бытового газа в доме
Силовики задержали
На месте ЧП постоянно находятся люди
Почти трое суток прошло с момента взрыва бытового газа в доме
Силовики задержали
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