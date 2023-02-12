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Взрыв газа на Линейной

Полиция, служба газа, бывшие жильцы: что делают люди на месте трагедии на Линейной — 10 актуальных фото

На месте ЧП постоянно находятся люди

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Так сегодня выглядит дом, в котором 9 февраля произошел взрыв

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Почти трое суток прошло с момента взрыва бытового газа в доме № 39 по улице Линейной. Жизни десятков людей изменились в один миг, пострадавшие сегодня учатся жить по-новому. Фотограф НГС Александр Ощепков съездил на место ЧП и сделал 10 актуальных снимков.

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Трагедия произошла 9 февраля. Около 07:40 в доме № 39 по улице Линейной прогремел взрыв. В результате обрушился целый подъезд, еще два оказались повреждены. Погибли 13 человек, пострадали 22 человека. 10 февраля в Новосибирской области был объявлен днем траура.

Силовики задержали 45-летнюю Ирину Урбах и 25-летнего Евгения Кавуна: за несколько дней до ЧП они под видом работников газовой службы обходили квартиры и навязывали ремонт газового оборудования. По версии следствия, их действия могли повлечь за собой утечку газа и последующий взрыв. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На время расследования обоих отправили в СИЗО.

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