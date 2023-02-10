Суд арестовал подозреваемую по делу о взрыве газа в доме на Линейной в Новосибирске

Сегодня, 10 февраля, Центральный районный суд арестовал на два месяца Ирину Урбах — одну из двух подозреваемых по делу о взрыве на Линейной Новосибирске.
ЧП произошло вчера, 9 февраля.
По данным следствия, Урбах и второй подозреваемый Евгений Кавун, представляясь сотрудниками вымышленной организации «Межрегионгаз», обследовали и ремонтировали газовое оборудование, но по данным источника НГС, использовали запчасти низкого качества, неаккуратно работали, а цены за свои услуги наоборот завышали. Накануне трагедии на Линейной мужчина и женщина побывали в трех квартирах дома №39, где меняли шланги плит, что привело к утечке газа, а затем взрыву, пожару и частичному обрушению дома — и в итоге к гибели 13 человек.
СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более чем двоих людей). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Второй день НГС в онлайн режиме следит за трагедией на Линейной и ликвидацией ее последствий.