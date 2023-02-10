Отпетая должница и таксист на папиной машине: что известно об обвиняемых по делу о взрыве газа на Линейной

Сегодня, 10 февраля, в Центральном суде Новосибирска арестовали обвиняемых по делу о взрыве газа в жилом доме на улице Линейной. За несколько дней до трагедии, в которой погибли 13 человек, 45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун ремонтировали в квартирах газовое оборудование, не имея на то никаких оснований. Мы изучили темные пятна в биографиях обоих лжегазовщиков, а наши коллеги NGS55.RU из Омска наведались в организацию, где обвиняемые работали раньше — омичи считают эту компанию сборищем аферистов.
«Я не знаю, кто виноват»
Обвиняемых, которые могут быть причастны к взрыву, заводили в зал судебного заседания по очереди. Первой решали судьбу Ирины Урбах. Женщина появилась на скамье подсудимых во всём чёрном, будто соблюдая траур по погибшим. Она была сильно подавлена, на вопросы журналистов отвечала очень тихо.
— Могли ваши действия привести к трагедии? — интересовались корреспонденты. Женщина отрицательно мотала головой.
Урбах пояснила, что приехала в Новосибирск 5 февраля и в тот же день «вышла на работу» в качестве контролёра. Она ходила по квартирам, предлагала осмотреть устаревшее газовое оборудование, навязывала ремонт, собирала заявки, оформляла документы. На следующий день её напарник выполнял условия договора.
— 6 числа он проводил монтажные работы (в нескольких квартирах дома №39 по улице Линейной): менял газовые шланги, — призналась обвиняемая.
На вопрос, признаёт ли себя виновной, Урбах ответила уклончиво: мол, однозначно сказать не может, поскольку «нужна экспертиза».
— Мне очень жаль, но я не знаю кто в этом (во взрыве) виноват, — резюмировала женщина, отметив, что в тот же день шланги меняли по двум адресам в соседнем доме.
Судебное заседание прошло в закрытом порядке. Об этом попросил адвокат обвиняемой, ссылаясь, что излишняя огласка может навредить его подзащитной. В итоге ближайшие 2 месяца Ирина Урбах проведёт в следственном изоляторе.
«Халатность в какой-то квартире»
Второй обвиняемый по делу о взрыве — 25-летний омич Евгений Кавун. Он рассказал журналистам, что приехал в Новосибирск около месяца назад. Жил со своей девушкой в квартире на улице Народной. По словам мужчины, ремонтом газового оборудования он занимается уже три года, и за это время у него «не было проблем». Кавун считает себя специалистом, поскольку прошёл «трёхмесячные курсы слесаря».
— Не согласен с обвинением, я виновным себя не считаю. Я проводил работы 6 числа в нескольких квартирах. Спустя большое количество времени это (взрыв) произошло. Замена шланга была произведена и жалоб (впоследствии) не было: диспетчеру никто не звонил, в газовую службу никто не обращался по поводу утечки. Прошло трое суток... (За это время) люди бы по любому почувствовали запах газа, — оправдывался Кавун.
Версию о том, что он использовал некачественные или водопроводные шланги, мужчина отрицает: по его словам, он использовал комплектующие «из специального магазина», а «на каждый шланг есть специальный документ, что он может быть установлен в квартире».
— Я считаю, что скорее всего халатность была в какой-то квартире, несоблюдение мер безопасности, — отрезал обвиняемый.
Евгений Кавун подчеркнул, что услуги по ремонту никто не навязывал: собственникам предлагали осмотреть оборудование, у которого заканчивается срок эксплуатации, починить его и, если получали согласие хозяев, оформляли договоры. В доме №39 (где произошёл взрыв) все договоры были составлены, заключил мужчина.
Суд отправил Кавуна на два месяца в СИЗО вслед за напарницей.
Ирина Урбах. Родительские административки и стоп-лист в банках
Кореспонденты НГС изучили информацию об обвиняемых, которая есть в открытых источниках. Ирине Урбах 45 лет. Узнать моложавую красотку с фото в соцсетях в усталой женщине в черном на скамье подсудимых можно далеко не сразу.
По данным УФССП по Омской области, Ирина является злостной неплательщицей по кредитам: в базе судебных приставов отображенs 19 исполнительных производств в отношении нее. Суммы указаны не по всем материалам: только известные долги женщины составляют более 122 тысяч рублей. Эта сумма сложилась из небольших просроченных задолженностей в разере от 1,5 до 25 тысяч рублей.
Как стало сегодня известно в зале суда, Ирина Урбах не судима, но, по данным источника НГС, женщину привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство и неисполнение родительских обязанностей. Её дочери недавно исполнилось 18 лет. Кроме того, Ирина попала в так называемый стоп-лист банков.
Как рассказал источник НГС, предоставивший последние данные, категория «лицо, допустившее мошеннические действие» означает, что финансовые организации уверены: Урбах не возвращает долги и может делать это намеренно, а вовсе не то, что женщину когда-либо привлекали к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
В суде женщина заявила, что работала в «Межригионгаз сервисе» контролером, но неофициально.
Евгений Кавун. Таксист на папиной машине и профессиональный слесарь
25-летний Евгений Кавун на суде заявил, что является самозанятым и подрабатывал в Омске водителем такси. По данным источника редакции в правоохранительных органах, Кавун водил Lаda Priora своего отца. Профиль Кавуна в соцсетях закрыт.
В Новосибирске на руках у него было удостоверение слесаря компании «Межрегионгаз Сервис». Точно также как Ирина Урбах, Евгений Кавун ранее не был судим. При вынесении приговора, если он окажется обвинительным, это обстоятельство ему сильно поможет: максимальное наказание по части 3 статьи 238 УК РФ — 10 лет лишения свободы — едва ли будет ему грозить.
«Локация мошенников»: где работали лжегазовщики до переезда в Новосибирск
Организация, в которой якобы работали Евгений Кавун и Ирина Урбах, действительно существует. ООО «МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕРВИС» зарегистрирована в городе Омске, на улице 20 партсъезда, 49. По данным сервиса «2ГИС», газовики здесь не работают, отзывы благодарные клиенты все равно пишут на этот адрес:
«Разводят пожилых, доверчивых, законопослушных людей на замену счетчиков», — пишет пользователь сервиса Александр Кочкин.
«Локация мошенников «Межрегионгаз сервис». Эти черти не обошли стороной мою бабулю, поменяв рабочий газовый счетчик за 8 тысяч», — поддерживает его другой пользователь сервиса.
Аналогичные отзывы можно прочитать и о некоем тюменском филиале «Межрегионгаз сервиса». Методы работы у него, судя по всему, такие же как и у омской компании: работы по замене оборудования слесари проводили абы как, зато за большую оплату.
Наши коллеги из NGS55.RU побывали возле здания, в котором якобы находится сомнительная фирма. Оно расположено практически на окраине города и представляет собой одноэтажную кирпичную постройку, при это этом пустует. По словам жителей окрестностей, никаких газовиков здесь нет — зато очень часто их ищут недовольные омичи и журналисты.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Межрегионгаз Сервис» зарегистрировано 23 апреля 2020 года по адресу 22-го Партсъезда, 49, офис 14 (по результатам проверки ФНС в августе 2021 года, эти сведения недостоверны).
Организация, согласно данным «Контур.Фокуса», специализируется на санитарно-технических работах, монтаже отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.
Единственным учредителем и директором указан некий Павел Мочула. В сервисе указаны два номера телефона, по которым якобы можно связаться с ним, но дозвониться до Мочулы журналистам НГС не удалось: оба номера не обслуживаются. По найденным в открытых источниках телефонам также никто не ответил. В 2021 году ФНС пришла к выводу, что молодой человек является номинальным директором.
Кстати, компания, закономерно показалась подозрительной не только журналистам, но и следователям СК. Сегодня они начали разыскивать других пострадавших от афер возможных лжегазовщиков. Пока в зоне риска находятся омичи, хотя в опасности могут быть и жители Тюмени и Тобольска.
На протяжении двух дней мы в режиме онлайн следили за тем, что происходит на месте трагедии на Линейной, как ликвидируют ее последствия, а следователи изучают подробности жуткого преступления.