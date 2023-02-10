Отпетая должница и таксист на папиной машине: что известно об обвиняемых по делу о взрыве газа на Линейной

«Я не знаю, кто виноват»

Обвиняемых, которые могут быть причастны к взрыву, заводили в зал судебного заседания по очереди. Первой решали судьбу Ирины Урбах. Женщина появилась на скамье подсудимых во всём чёрном, будто соблюдая траур по погибшим. Она была сильно подавлена, на вопросы журналистов отвечала очень тихо.



— Могли ваши действия привести к трагедии? — интересовались корреспонденты. Женщина отрицательно мотала головой.



Урбах пояснила, что приехала в Новосибирск 5 февраля и в тот же день «вышла на работу» в качестве контролёра. Она ходила по квартирам, предлагала осмотреть устаревшее газовое оборудование, навязывала ремонт, собирала заявки, оформляла документы. На следующий день её напарник выполнял условия договора.

