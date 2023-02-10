В Омске ищут клиентов «Межрегионгаза» — сотрудники этой компании арестованы из-за взрыва дома в Новосибирске

Следователи также просят связаться с ними тех, кто узнал людей на фотографии. Это контролер Ирина Урбах и слесарь Евгений Кавун из Омска. Предполагается, что 6 февраля они заменили газовые шланги в трех квартирах на улице Линейной в Новосибирске, а три дня спустя из-за утечки газа там произошел взрыв. Трагедия унесла жизни 13 человек.

