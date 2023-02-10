В Омске ищут клиентов «Межрегионгаза» — сотрудники этой компании арестованы из-за взрыва дома в Новосибирске

Следственный комитет разыскивает омичей, к которым приходили лжегазовщики из ООО «Межрегионгаз Сервис». Два специалиста этой фирмы сегодня оказались под арестом в Новосибирске из-за взрыва газа в жилом доме.
Омичей просят позвонить по телефону доверия следственного управления
Следователи также просят связаться с ними тех, кто узнал людей на фотографии. Это контролер Ирина Урбах и слесарь Евгений Кавун из Омска. Предполагается, что 6 февраля они заменили газовые шланги в трех квартирах на улице Линейной в Новосибирске, а три дня спустя из-за утечки газа там произошел взрыв. Трагедия унесла жизни 13 человек.
Сегодня, 10 февраля, Центральный районный суд Новосибирска арестовал их на два месяца. Урбах и Кавуна обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им грозит до 10 лет колонии.
В следкоме напоминают: под видом газовщиков могут скрываться мошенники, задача которых выманить из вас как можно больше денег. Как правило, их услуги стоят дороже, чем в лицензированных организациях. Например, сотрудники «Межрегионгаз Сервиса» брали за замену шланга около 1600 рублей при средней цене по городу 1000 рублей, за замену счетчика — 8000 рублей при средней цене 1500 рублей.
Губернатор Омской области Александр Бурков после ЧП в Новосибирске поручил провести дополнительную проверку газового оборудования в многоквартирных домах.
Все, что известно о взрыве в доме на Линейной НГС собирает в отдельном сюжете.