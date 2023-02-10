Суд арестовал второго подозреваемого по делу о взрыве на Линейной

Сегодня, 10 февраля, Центральный районный суд арестовал на два месяца Евгения Кавуна — второго подозреваемого по делу о взрыве на Линейной в Новосибирске. Он пробудет за решеткой как минимум до 9 апреля 2023 года.
ЧП произошло вчера, 9 февраля.
По данным следствия, вместе с Ириной Урбах Кавун, представляясь сотрудниками вымышленной организации «Межрегионгаз», обследовали и ремонтировали газовое оборудование, но, по данным источника НГС, использовали запчасти низкого качества, неаккуратно работали, а цены на свои услуги, наоборот, завышали. Урбах была в паре контролером, Кавун, по собственным словам, работал слесарем и имел доступ к опасным работам.
За три дня до трагедии на Линейной мужчина и женщина побывали в трех квартирах дома
— Я проводил в доме работы, но с тех пор очень большое количество времени прошло. Трое суток, — заявил он в зале суда. — Замена шланга была произведена, но жалоб не было, диспетчеру никто не звонил, в газовую службу люди не обращались. За трое суток, если бы была утечка, люди бы почувствовали запах газа.
СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более чем двоих человек). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Ранее суд отправил в следственный изолятор предполагаемую подельницу Кавуна Ирину Урбах. Адвокат просил оставить ее под подпиской о невыезде.