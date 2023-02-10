Суд арестовал второго подозреваемого по делу о взрыве на Линейной

— Я проводил в доме работы, но с тех пор очень большое количество времени прошло. Трое суток, — заявил он в зале суда. — Замена шланга была произведена, но жалоб не было, диспетчеру никто не звонил, в газовую службу люди не обращались. За трое суток, если бы была утечка, люди бы почувствовали запах газа.