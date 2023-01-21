«Которого сбили, очень бледный лежал»: очевидица — о том, как с чердака дома в Новосибирске девушка упала на парня

Жительница Новосибирска Евгения вечером 20 января проходила рядом с домом на Орджоникидзе, 21, откуда на прохожего упал человек. Она рассказала НГС подробности произошедшего.
Как сообщили в полиции, на месте погибла женщина, пострадавшего мужчину доставили в больницу. Там он, по информации пресс-службы регионального Минздрава, скончался от полученных травм.
По словам Евгении, она и ее коллеги оказались очевидцами происшествия. Они находились в нескольких метрах от места падения человека.
— Мы втроем шли с коллегами с работы по Вокзальной магистрали по направлению от площади Ленина к вокзалу. Я смотрела под ноги, потому что скользко, и периферийным зрением увидела, что летит большой предмет, потом [услышала] громкий такой, ужасный стук. Мне показалось, что мешок какой-то пролетел. После этого стука я посмотрела: на тротуаре лежат два человека, — рассказала Евгения. — Второй человек шел перед нами, с нами в одном направлении — мы были метрах в пяти всего.
По словам женщины, она сразу вызвала скорую, а на место подошел сотрудник полиции и огородил место происшествия от толпы.
— Человек, которого сбили, очень бледный лежал, минут 10 вообще не шевелился, потом начал двигаться. Пытался встать, но ему сказали: «Не вставай, не вставай, лежи, не надо шевелиться!» Скорая приехала, его сразу в машину положили. Потом нам полицейские сказали, что это мальчик, парнишка. Думали, что девушка, потому что у него прическа была не мужская, длинные волосы, — вспомнила очевидица. — Второго человека, который упал, сразу накрыли. Он лежал лицом вниз, мы не знали, кто это. Но странно было, что человек был в верхней, в зимней одежде. Полицейские подъехали, опрашивали нас и сказали, что был взломан какой-то ход на чердак, на чердаке нашли телефон и упавшим человеком была девушка.
В пресс-службе СК РФ по Новосибирской области не комментируют произошедшее.
Ранее в Бердске из окна на многоэтажки на мужчину, который стоял внизу, упала девушка. Оба человека погибли.