«Которого сбили, очень бледный лежал»: очевидица — о том, как с чердака дома в Новосибирске девушка упала на парня

Как сообщили в полиции, на месте погибла женщина, пострадавшего мужчину доставили в больницу. Там он, по информации пресс-службы регионального Минздрава, скончался от полученных травм.



По словам Евгении, она и ее коллеги оказались очевидцами происшествия. Они находились в нескольких метрах от места падения человека.

