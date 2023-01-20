Умер мужчина, который выпал с балкона дома в центре Новосибирска

В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области прокомментировали НГС состояние мужчины, которого доставили в медицинское учреждение после падения с балкона дома в центре Новосибирска. По информации специалистов, он скончался в больнице.
— Один погиб на месте, второй скончался в больнице, — сообщили НГС в пресс-службе министерства.
Инцидент произошел вечером 20 января на улице Орджоникидзе, недалеко от площади Ленина. В соцсетях сообщали, что с балкона дома в центре города выпали два человека.
Позже в полиции уточнили, что на месте происшествия обнаружили тело женщины без признаков жизни и мужчины, предположительно, с признаками падения с высоты. Его доставили в больницу.
Между тем очевидцы происшествия сообщают, что мужчина выпал из окна дома и упал на женщину, которая шла по улице. По их данным, сибирячку увезли в автомобиле реанимации.