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Умер мужчина, который выпал с балкона дома в центре Новосибирска

Сибиряк умер в больнице

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Инцидент произошел вечером 20 января

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В пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области прокомментировали НГС состояние мужчины, которого доставили в медицинское учреждение после падения с балкона дома в центре Новосибирска. По информации специалистов, он скончался в больнице.

— Один погиб на месте, второй скончался в больнице, — сообщили НГС в пресс-службе министерства.

Инцидент произошел вечером 20 января на улице Орджоникидзе, недалеко от площади Ленина. В соцсетях сообщали, что с балкона дома в центре города выпали два человека.

Позже в полиции уточнили, что на месте происшествия обнаружили тело женщины без признаков жизни и мужчины, предположительно, с признаками падения с высоты. Его доставили в больницу.

Между тем очевидцы происшествия сообщают, что мужчина выпал из окна дома и упал на женщину, которая шла по улице. По их данным, сибирячку увезли в автомобиле реанимации.

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