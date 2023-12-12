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«Это вина ваша»: мэр Новосибирска отчитал департамент транспорта за грейдеры, сломанные во время уборки снега

Сейчас технику ремонтируют

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Часть муниципальных грейдеров сейчас ремонтируют

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В Новосибирске половина грейдоров для уборки дорог сломалась после обильных снегопадов. Мэр Анатолий Локоть обвинил в этом департамент транспорта.

Вопрос об уборке города обусдили на аппаратном совещании 12 декабря. О состоянии техники рассказал глава дептранса Константин Васильев. По его словам, 26 тяжелых грейдеров вывели на дороги 9 декабря, когда это позволили погодные условия. Их использовали для ликвидации наката и неровностей.

— За выходные сошли с линии для вынужденного ремонта более половины использовавшихся грейдеров с поломками гидравлической и тормозной системы, повреждениями механизмов. Производится оперативный ремонт техники, и она направляется обратно в строй для работы, — объяснил Константин Васильев.

На это ответил мэр Анатолий Локоть:

— То, что у вас выходит техника из строя, это вина ваша. Она же не в боевых действиях участвует. Вы ее эксплуатируете соответствующим образом. Мы вас укомплектовали новой техникой. Поэтому примите все меры, чтобы привести город в порядок. Не везде последствия снегопада еще ликвидированы. Принять все меры. Эксплуатируйте ее соответствующим образом, чтобы она не выходила из строя.

По словам Константина Васильева, сложности с уборкой города возникли из-за обильных осадков и похолодания.

О последствиях морозов и снегопадов в Новосибирске НГС рассказывал в онлайн-трансляции. Посмотрите, как город переживал непогоду.

ПогодаГрейдерыДорожная техникаБольшевистская
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