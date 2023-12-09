В пригороде -37 градусов: как Новосибирск переживает аномальные морозы — онлайн-трансляция

На третий день морозов город покрылся инеем от пара. Как рассказывают в метеоцентре, сегодня будут местами изморозь, дымка. На дорогах гололедица.
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Читатели НГС поделили большим количеством фотографий с котами и собаками, которые кутаются в пледы в морозные дни или с радостью идут гулять. НГС собрал всех милых животных в одну фотоподборку — смотрите.
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В мороз особенно остро встает вопрос с общественным транспортом.
— Ладно с Чемского доехать до Маркса... А вы попробуйте с Белых Рос доехать до Чемского хотя бы. 43-й автобус ходит раз в полчаса. Сейчас это норма, что в него залезть невозможно? Особенно сейчас стоять по часу на морозе в -30 очень классно, попробуйте, — поделился комментатор НГС.
Недавно жители Северо-Чемского жиламссива начали массово жаловаться на новую схему движения. НГС собрал комментарии новосибирцев об общественном транспорте в одном материале.
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Город в субботу утром опустел. Людей желающих прогуляться в -33 градуса совсем немного. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по центру Новосибирска, чтобы запечатлеть обстановку.
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Многие прибегают к обогревателям в морозные дни. Даже если отопление в квартире есть. А как поступаете вы?
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Как сообщает издание «Абакан 24», в Хакасии семьи и детьми пришли греться в местный аэропорт. Инцидент произошел вчера, 8 декабря, вечером. В двух поселках, Калинино-3 и Новом Расцвете, отключили электроэнергию. Как рассказала глава Усть-Абаканского района Елена Егорова, причины отключения выясняют.
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В такую погоду появляется огромное желание проверять градусник каждые пять минут. И, конечно, сфотографировать градусник, чтобы отправить знакомым из теплых краев и удивить их.
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По данным сайта 051, сейчас в городе нет отключения теплоснабжения. Как аварийного, так и штатного. Аварийно отключили от горячей воды четыре дома на Ползунова в Дзержинском районе. Коммунальная авария продлится до 17:00.
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Какая бы не была погода на улице владельцам собак нужно идти и гулять со своим питомцем. Сейчас, к слову, по градуснику на улице Ленина, в городе - 33 градуса.
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Жители села Ленинское на улице Благодатное жалуются на отключение электричества в морозы. То же самое произошло у людей в прошлом году.
— В один из дней, при отключении электричества на 9 часов в -40 градусов, нами были выкуплены все бензо-генераторы в ближайшем «Леруа», — вспоминает прошлый год читательница НГС, — Купить и хранить генератор в тепле возможность есть не у всех, люди живут в постоянном состоянии стресса и боязни разморозить систему отопления в своих домах, про бытовую технику вышедшую из строя и говорить не стоит. Критически низкий уровень напряжения по всем фазам и полное отключение может продолжаться на протяжении 8-10 часов.
Жители готовят обращение к главе СК по Росси Александру Бастрыкину.
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В МЧС по Новосибирской области напомнили, что сильные морозы увеличивают риск пожаров.
— Из-за низкой температуры воздуха отопительное оборудование находится под сильной нагрузкой. Люди в стремлении согреться активно топят печи и на полную мощность включают обогреватели. Нарушение правил пожарной безопасности и перегрузка электросети нередко приводят к возгораниям, — написали у себя в телеграм-канале МЧС.
Чтобы избежать трагедии, спасатели советуют следить за исправностью печного оборудования, не закрывать до конца заслонку и использовать предтопочный лист, своевременно прочищать дымоход от сажи.
При использовании же электрообогревателей надо помнить, что такие предметы запрещено использовать для сушки вещей, обогреватели нельзя оставлять включенными без присмотра и на ночь. Также во избежание короткого замыкания не следует перегружать сеть большим количеством устройств.
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