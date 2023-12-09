В пригороде -37 градусов: как Новосибирск переживает аномальные морозы — онлайн-трансляция

В мороз особенно остро встает вопрос с общественным транспортом.

— Ладно с Чемского доехать до Маркса... А вы попробуйте с Белых Рос доехать до Чемского хотя бы. 43-й автобус ходит раз в полчаса. Сейчас это норма, что в него залезть невозможно? Особенно сейчас стоять по часу на морозе в -30 очень классно, попробуйте, — поделился комментатор НГС.

Недавно жители Северо-Чемского жиламссива начали массово жаловаться на новую схему движения. НГС собрал комментарии новосибирцев об общественном транспорте в одном материале.