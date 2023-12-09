«Создали рукотворный ад». Читатели НГС высказались о проблемах с транспортом в Новосибирске

Читатели НГС оставили под материалом более 320 комментариев. В них они говорили о проблемах с общественным транспортом в Новосибирске. НГС публикует самые интересные из них.



Люди согласились с тем, что проблема в Северо-Чемском жилмассиве действительно есть, и она острая.

