«Создали рукотворный ад». Читатели НГС высказались о проблемах с транспортом в Новосибирске

Жители Новосибирска бурно отреагировали на текст о проблемах жителей Северо-Чемского жилмассива, которые пожаловались на проблемы с тремя маршрутами общественного транспорта: троллейбусом
Читатели НГС оставили под материалом более 320 комментариев. В них они говорили о проблемах с общественным транспортом в Новосибирске. НГС публикует самые интересные из них.
Люди согласились с тем, что проблема в Северо-Чемском жилмассиве действительно есть, и она острая.
— Вечером 6 декабря стояла на пл. Маркса 40 минут, подошел высокоскоростной троллейбус
Или, например:
— Утром с Северо-Чемского жилмассива уехать очень сложно. Троллейбус
Другой человек также возмутился новой схемой движения:
— Сделали ужас. Вчера пришлось с Маркса до Чемского идти пешком по сугробам! Спасибо, мэрия, что заботитесь о нас, — написал он.
Были и более негативные высказывания, касающиеся заработавшей с сентября схемы движения транспорта на левом берегу:
— Создали рукотворный ад! Верните всё, как было, хватит экспериментировать на людях! Ни уехать, ни приехать стало. Плюсом к этому бардаку то, что было и раньше: уехать с Северо-Чемского вечером крайне сложно, уже часов с 19. Нет бы эту проблему разрулить, так мэрия еще жара в аду подбавила! Верните прежнюю схему! — написал он.
Многие подчеркнули, что в городе в принципе есть серьезные проблемы с общественным транспортом:
— Для пересадки на личный транспорт тоже ничего не сделано — пробки за последнее десятилетие стали просто невероятными, в мировые лидеры наш город вывели. Все основные магистрали перегружены, дублеров или нет, или по ним точно так же не проехать. Я уж не говорю про такие банальные вещи, как уборка и ремонт, — написал комментатор.
О том, что проблемы связаны с появлением новых кварталов, сказал и другой комментатор:
— Это невозможно решить быстро. В течение десятилетий город застраивался жильем без учета транспортной доступности. Уничтожался и не развивался общественный транспорт (метро, трамваи и так далее) с целью пересадить жителей на личный транспорт. Сейчас люди поняли это, но уже поздно, — отметил он.
Сразу несколько человек призвали мэрию восстановить старые маршруты:
— Возвращайте на обычный маршрут троллейбусы
Кто-то говорил и о проблемах в своих микрорайонах:
— Ладно с Чемского доехать до Маркса... А вы попробуйте с Белых Рос доехать до Чемского хотя бы. 43-й автобус ходит раз в полчаса. Сейчас это норма, что в него залезть невозможно? Особенно сейчас стоять по часу на морозе в -30 очень классно, попробуйте, — поделился комментатор.
— Такая ситуация с транспортом и в Шестом микрорайоне: в первую очередь с ул. Кочубея убрали 13-й маршрут (хотя жители просили дополнительно пустить еще какой-либо маршрут). А теперь говорят, что на ул. Кочубея никто не живет, поэтому автобус там не нужен! 13-й маршрут стал ездить по ул. Земнухова! А теперь этим двум маршрутам продлили маршруты до «Сибирской Короны»! Почему именно эти маршруты продлили, а ни один маршрут не трогали с ул. Гребенщикова — там ходит их гораздо больше? — возмутился горожанин.
Напомним, что в морозы жители Новосибирска активно жалуются на проблемы с общественным транспортом. Так, 7 декабря женщина не смогла дождаться маршрутки
Долго ждут общественный транспорт и жители Балластного карьера в Ленинском районе. Недавно для них запустили троллейбус