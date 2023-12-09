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«Создали рукотворный ад». Читатели НГС высказались о проблемах с транспортом в Новосибирске

Ранее жители Северо-Чемского жилмассива пожаловались на проблемы с тремя маршрутами

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После изменения маршрута автобуса № 29 жители Северо-Чемского жилмассива испытали серьезные проблемы с транспортом

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Жители Новосибирска бурно отреагировали на текст о проблемах жителей Северо-Чемского жилмассива, которые пожаловались на проблемы с тремя маршрутами общественного транспорта: троллейбусом № 29 и автобусами № 96 и 29. Первые два маршрута ходят редко, а третий в жилмассив не заезжает вообще. Из-за этого люди ждут свой автобус по 20–25 минут. И во всём они винят новую схему движения.

Читатели НГС оставили под материалом более 320 комментариев. В них они говорили о проблемах с общественным транспортом в Новосибирске. НГС публикует самые интересные из них.

Люди согласились с тем, что проблема в Северо-Чемском жилмассиве действительно есть, и она острая.

— Вечером 6 декабря стояла на пл. Маркса 40 минут, подошел высокоскоростной троллейбус № 29 (в простонародье — «Черепаха»). Набилось пассажиров как селедок в банке. Все, конечно же, не вошли, добиралась до Северо-Чемского жилмассива около двух часов, — отметила горожанка.

Или, например:

— Утром с Северо-Чемского жилмассива уехать очень сложно. Троллейбус № 29 на остановку «Комсомольская» приезжает уже заполненный. Автобусов № 96 очень мало. Если утром ходят часто, то после 12:00 интервал очень большой. После 14:00 в сторону Северо-Чемского жилмассива уехать на 96-м очень сложно, ждать приходится очень долго.

Жители Новосибирска подолгу стоят на остановках общественного транспорта

Жители Новосибирска подолгу стоят на остановках общественного транспорта

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Другой человек также возмутился новой схемой движения:

— Сделали ужас. Вчера пришлось с Маркса до Чемского идти пешком по сугробам! Спасибо, мэрия, что заботитесь о нас, — написал он.

Были и более негативные высказывания, касающиеся заработавшей с сентября схемы движения транспорта на левом берегу:

— Создали рукотворный ад! Верните всё, как было, хватит экспериментировать на людях! Ни уехать, ни приехать стало. Плюсом к этому бардаку то, что было и раньше: уехать с Северо-Чемского вечером крайне сложно, уже часов с 19. Нет бы эту проблему разрулить, так мэрия еще жара в аду подбавила! Верните прежнюю схему! — написал он.

Многие подчеркнули, что в городе в принципе есть серьезные проблемы с общественным транспортом:

— Для пересадки на личный транспорт тоже ничего не сделано — пробки за последнее десятилетие стали просто невероятными, в мировые лидеры наш город вывели. Все основные магистрали перегружены, дублеров или нет, или по ним точно так же не проехать. Я уж не говорю про такие банальные вещи, как уборка и ремонт, — написал комментатор.

Сесть в общественном транспорте Новосибирска — это везение

Сесть в общественном транспорте Новосибирска — это везение

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О том, что проблемы связаны с появлением новых кварталов, сказал и другой комментатор:

— Это невозможно решить быстро. В течение десятилетий город застраивался жильем без учета транспортной доступности. Уничтожался и не развивался общественный транспорт (метро, трамваи и так далее) с целью пересадить жителей на личный транспорт. Сейчас люди поняли это, но уже поздно, — отметил он.

Сразу несколько человек призвали мэрию восстановить старые маршруты:

— Возвращайте на обычный маршрут троллейбусы № 29 Чемской — Маркса. Не нужны ваши электробусы — время не требует транспортных коллапсов, — написал другой читатель.

Жители Новосибирска возмущены состоянием общественного транспорта в городе

Жители Новосибирска возмущены состоянием общественного транспорта в городе

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Кто-то говорил и о проблемах в своих микрорайонах:

— Ладно с Чемского доехать до Маркса... А вы попробуйте с Белых Рос доехать до Чемского хотя бы. 43-й автобус ходит раз в полчаса. Сейчас это норма, что в него залезть невозможно? Особенно сейчас стоять по часу на морозе в -30 очень классно, попробуйте, — поделился комментатор.

Жители города говорят, что общественный транспорт в Новосибирске устарел

Жители города говорят, что общественный транспорт в Новосибирске устарел

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— Такая ситуация с транспортом и в Шестом микрорайоне: в первую очередь с ул. Кочубея убрали 13-й маршрут (хотя жители просили дополнительно пустить еще какой-либо маршрут). А теперь говорят, что на ул. Кочубея никто не живет, поэтому автобус там не нужен! 13-й маршрут стал ездить по ул. Земнухова! А теперь этим двум маршрутам продлили маршруты до «Сибирской Короны»! Почему именно эти маршруты продлили, а ни один маршрут не трогали с ул. Гребенщикова — там ходит их гораздо больше? — возмутился горожанин.

Напомним, что в морозы жители Новосибирска активно жалуются на проблемы с общественным транспортом. Так, 7 декабря женщина не смогла дождаться маршрутки № 30. Она прождала ее 45 минут, но сдалась и доехала до дома на такси.

Долго ждут общественный транспорт и жители Балластного карьера в Ленинском районе. Недавно для них запустили троллейбус № 35, который должен был заменить отмененный автобус № 4. Однако троллейбуса жители ожидают по полтора часа. Недавно в этом на собственном опыте убедилась корреспондент НГС.

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