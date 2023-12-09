Укутанные в одеяло: как переживают аномальные новосибирские морозы собаки и кошки — подборка милых фото

Суббота на этих выходных в Новосибирске вышла холодной и морозной. Утро началось с
О том, как новосибирцы переживают аномальные морозы, НГС следит в онлайн-трансляции.
Некоторые животные прячутся под пледами, а другие радостно прыгают в сугроб
Суббота на этих выходных в Новосибирске вышла холодной и морозной. Утро началось с
О том, как новосибирцы переживают аномальные морозы, НГС следит в онлайн-трансляции.
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