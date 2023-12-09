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Укутанные в одеяло: как переживают аномальные новосибирские морозы собаки и кошки — подборка милых фото

Некоторые животные прячутся под пледами, а другие радостно прыгают в сугроб

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Пока кто-то наблюдает за морозами на улице из окна, собачникам приходится выходить на прогулку два-три раза в день

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Суббота на этих выходных в Новосибирске вышла холодной и морозной. Утро началось с -33... -35 градусов. И многие новосибирцы приняли решение остаться дома в аномальные морозы. И, конечно, находиться дома намного приятнее в обнимку со своим питомцем. НГС попросил читателей прислать фотографии, как морозы переживают котики и собаки — смотрите фотоподборку.

Некоторые питомцы пришли обниматься с человеком, чтобы немного погреться

Некоторые питомцы пришли обниматься с человеком, чтобы немного погреться

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Поместиться на одной лежанке в мороз — прекрасная идея

Поместиться на одной лежанке в мороз — прекрасная идея

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А тут кот как будто спрашивает у хозяина, когда уже они поедут на море

А тут кот как будто спрашивает у хозяина, когда уже они поедут на море

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Читатели решили собрать мем: «мои друзья в отношениях и я»

Читатели решили собрать мем: «мои друзья в отношениях и я»

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Как рассказала хозяйка кота слева, обычно он и так любит обниматься и подходить к людям. Но из-за морозов стал более пушистым

Как рассказала хозяйка кота слева, обычно он и так любит обниматься и подходить к людям. Но из-за морозов стал более пушистым

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Проводить утро субботы нужно как кот на фото

Проводить утро субботы нужно как кот на фото

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Конечно, как спастись в такую погоду без множества одеял и пледов

Конечно, как спастись в такую погоду без множества одеял и пледов

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Как рассказала хозяйка кота справа, животное чувствует себя прекрасно в морозы и проводит дни или под елкой, или в елке

Как рассказала хозяйка кота справа, животное чувствует себя прекрасно в морозы и проводит дни или под елкой, или в елке

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Пес слева, по словам хозяйки, в прошлом году обморозил ухо. Теперь его всегда тепло одевают на прогулку. Даже если это выглядит немного забавно

Пес слева, по словам хозяйки, в прошлом году обморозил ухо. Теперь его всегда тепло одевают на прогулку. Даже если это выглядит немного забавно

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Кот справа заснул в интересной позе

Кот справа заснул в интересной позе

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И еще немного обнимашек, которые точно согреют, в конце подборки

И еще немного обнимашек, которые точно согреют, в конце подборки

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О том, как новосибирцы переживают аномальные морозы, НГС следит в онлайн-трансляции.

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МорозКошкиСобакиНовосибирск
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