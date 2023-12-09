Укутанные в одеяло: как переживают аномальные новосибирские морозы собаки и кошки — подборка милых фото

Суббота на этих выходных в Новосибирске вышла холодной и морозной. Утро началось с -33... -35 градусов. И многие новосибирцы приняли решение остаться дома в аномальные морозы. И, конечно, находиться дома намного приятнее в обнимку со своим питомцем. НГС попросил читателей прислать фотографии, как морозы переживают котики и собаки — смотрите фотоподборку.