Новым главой Городского центра организации дорожного движения стал бывший вице-мэр

В Новосибирске назначен новый глава Городского центра организации дорожного движения. Об этом сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией.
По его данным, новым руководителем стал Валерий Жарков. Сегодня он был представлен коллективу. При этом в сервисе «Контур.Фокус» исполняющей обязанности руководителя сейчас значится Ирина Денисова.
Валерий Жарков работал вице-мэром Новосибирска в 2012–2014 годах. В
Редакция обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.
В конце прошлого года сотрудники новосибирского управления ФСБ задержали начальника регионального центра организации дорожного движения (ГКУ «ЦОДД») Вячеслава Трещева.