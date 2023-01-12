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Новым главой Городского центра организации дорожного движения стал бывший вице-мэр

Валерия Жаркова сегодня представили коллективу

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Валерий Жарков был вице-мэром Новосибирска в 2012–2014 годах

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В Новосибирске назначен новый глава Городского центра организации дорожного движения. Об этом сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией.

По его данным, новым руководителем стал Валерий Жарков. Сегодня он был представлен коллективу. При этом в сервисе «Контур.Фокус» исполняющей обязанности руководителя сейчас значится Ирина Денисова.

Валерий Жарков работал вице-мэром Новосибирска в 2012–2014 годах. В 2017 году он возглавил ГКУ «Мост». Но в 2019 году был уволен без объяснения причин, когда его место занял бывший начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский.

Редакция обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска.

В конце прошлого года сотрудники новосибирского управления ФСБ задержали начальника регионального центра организации дорожного движения (ГКУ «ЦОДД») Вячеслава Трещева.

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