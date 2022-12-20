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Тема дняЗадержали начальника ЦОДД Вячеслава Трещёва
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ФСБ задержала начальника областного центра организации дорожного движения Вячеслава Трещева

Его подозревают в особо крупном взяточничестве

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Предполагается, что чиновник получил 1,2 миллиона рублей от представителя коммерческой организации

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Сотрудники новосибирского управления ФСБ задержали начальника регионального центра организации дорожного движения (ГКУ «ЦОДД») Вячеслава Трещева. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

— Задержан Вячеслав Трещев, сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». 21 декабря планируется выйти в суд с ходатайством об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу, — пояснил собеседник.

По версии следствия, Трещёв предложил знакомому представителю ООО «Стройдориндустрия» и ООО «НПП «Интервал» помощь в получении государственных заказов в сфере установки фото- и видеокамер фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе и на железнодорожных переездах. За свои услуги он якобы запросил взятку в размере 1,5 миллиона рублей.

Известно, что в результате Вячеслав Трещёв получил 1,2 миллиона рублей. Расследование продолжается.

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