Суд огласил первый приговор по делу о взятках в ТУАД — фигуранта отправили в колонию строгого режима

Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере», и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Штраф в качестве дополнительного наказания назначен не был.



Адвокат Игоря Листопада заявил журналистам, что с решением суда не согласен и намерен его обжаловать.

Несколько дней назад гособвинитель по делу потребовал отправить Листопада на семь с половиной лет в колонию строгого режима и назначить ему штраф в размере 10 миллионов рублей.