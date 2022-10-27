Суд огласил первый приговор по делу о взятках в ТУАД — фигуранта отправили в колонию строгого режима
Решение вынесено в отношении Игоря Листопада, брата экс-главы ведомства Михаила Чуманова
27 октября судья Железнодорожного районного суда Новосибирска Олеся Пименова огласила приговор фигуранту дела о взятках в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) Игорю Листопаду, брату экс-главы ведомства Михаила Чуманова.
— Судом установлено, что в ноябре 2020 года подсудимый, участвуя в коррупционной схеме начальника ТУАД, получил от представителя двух организаций часть взятки в размере 1 млн рублей из 5 млн рублей за лоббирование интересов юридических лиц, — рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Оксана Потехина.
Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
Адвокат Игоря Листопада заявил журналистам, что с решением суда не согласен и намерен его обжаловать.
Несколько дней назад гособвинитель по делу потребовал отправить Листопада на семь с половиной лет в колонию строгого режима и назначить ему штраф в размере 10 миллионов рублей.
Игоря Листопада задержали 23 декабря 2020 года как посредника в передаче взяток от подрядчиков дорожного строительства руководителю ТУАД Михаилу Чуманову. По версии следствия, глава ведомства брал деньги за «общее покровительство».
Позже скандал коснулся заместителя министра транспорта новосибирского правительства Сергея Ставицкого. Его обвинили в преступной связи с Чумановым и особо крупной растрате. Дело Чуманова и Ставицкого продолжают рассматривать в Ленинском суде Новосибирска.