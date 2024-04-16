Контракты заключили друг с другом: что известно об участниках 50-миллионной аферы со светофорами

Силовики уверены, что на протяжении двух лет обслуживанием светофоров в Новосибирске никто не занимался

Две бюджетные новосибирские организации - городской «Горсвет» и областное «СМЭУ» оказались связаны контрактами на содержание светофоров. Сегодня утром стало известно их руководители задержаны из-за аферы на 50 миллионов.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2018 году МКУ «Горсвет» под управлением Константина Анакина объявило несколько конкурсов на содержание светофорных объектов и организацию дорожного движения в общей сумме около 50 млн рублей. На каждый из аукционов заявился только один участник — ГБУ НСО «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение», которым на тот момент рукводил Дмитрий Мальцев. По данным сервиса, каждый из контрактов считается выполненным.