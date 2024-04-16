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Криминал Контракты заключили друг с другом: что известно об участниках 50-миллионной аферы со светофорами

Контракты заключили друг с другом: что известно об участниках 50-миллионной аферы со светофорами

Силовики задержали двух бывших чиновников, которые замешаны в крупном мошенничестве

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Силовики уверены, что на протяжении двух лет обслуживанием светофоров в Новосибирске никто не занимался

Две бюджетные новосибирские организации - городской «Горсвет» и областное «СМЭУ» оказались связаны контрактами на содержание светофоров. Сегодня утром стало известно их руководители задержаны из-за аферы на 50 миллионов.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2018 году МКУ «Горсвет» под управлением Константина Анакина объявило несколько конкурсов на содержание светофорных объектов и организацию дорожного движения в общей сумме около 50 млн рублей. На каждый из аукционов заявился только один участник — ГБУ НСО «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение», которым на тот момент рукводил Дмитрий Мальцев. По данным сервиса, каждый из контрактов считается выполненным.

Иных аукционов на обслуживание светофоров от МКУ «Горсвет» корреспонденту НГС найти не удалось. При этом, по данным региональной прокуратуры, бюджетные учреждения, которые возглавляли задержанные, заключили договоры с коммерческими организациями на обслуживание светофоров, но фактически услугу никто не предоставил. Ущерб бюджету оценили в 50 млн рублей.

В региональном управлении прокуратуры сообщили, что бывших чиновников обвиняют в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Другим возможным фигурантом уголовного дела может стать бывший глава Департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов. В прокуратуре уточнили, что бывший чиновник пока только доставлен на допрос, решение о его задержании согласно ст. 91 УПК РФ («Основание задержания подозреваемого»).

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Задержание Мошенничество Светофоры Чиновники Новосибирск
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