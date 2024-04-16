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Криминал Полиция задержала руководителя ПАТП-4 Романа Дронова — раньше он управлял департаментом транспорта в мэрии

Полиция задержала руководителя ПАТП-4 Романа Дронова — раньше он управлял департаментом транспорта в мэрии

Делом бывшего чиновника занимаются борцы с коррупцией

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Роман Дронов на совещании по ситуации со станцией «Спортивная» вместе с Анатолием Локтем

Полицейские задержали директора ПАТП-4 Романа Дронова. Ранее на протяжении четырех лет он возглавлял Департамент транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

— Делом в отношении бывшего чиновника занимаются сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, — сообщил корреспонденту НГС, источник знакомый с ситуацией.

Редакция НГС выясняет подробности задержания.

Роман Дронов начал карьеру в МУП «Новосибирский метрополитен» в 1995 году и прошел путь от помощника водителя дрезины до заместителя начальника метрополитена по обеспечению деятельности. В 2017 году был назначен на пост руководителя Департамента транспорта мэрии Новосибирска. Уволен в 2021 году. В том же году возглавил автобусный парк ПАТП-4.

В марте силовики задержали бывшего главу Департамента транспорта мэрии Новосибирска Константина Васильева. Он занял пост сразу после Романа Дронова. Васильева обвиняют злоупотреблением полномочиями по проекту строительства дороги — дублера к Плющихинскому жилмассиву.

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