Полиция задержала руководителя ПАТП-4 Романа Дронова — раньше он управлял департаментом транспорта в мэрии

Полицейские задержали директора ПАТП-4 Романа Дронова. Ранее на протяжении четырех лет он возглавлял Департамент транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
— Делом в отношении бывшего чиновника занимаются сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, — сообщил корреспонденту НГС, источник знакомый с ситуацией.
Редакция НГС выясняет подробности задержания.
Роман Дронов начал карьеру в МУП «Новосибирский метрополитен» в 1995 году и прошел путь от помощника водителя дрезины до заместителя начальника метрополитена по обеспечению деятельности. В 2017 году был назначен на пост руководителя Департамента транспорта мэрии Новосибирска. Уволен в 2021 году. В том же году возглавил автобусный парк ПАТП-4.
В марте силовики задержали бывшего главу Департамента транспорта мэрии Новосибирска Константина Васильева. Он занял пост сразу после Романа Дронова. Васильева обвиняют злоупотреблением полномочиями по проекту строительства дороги — дублера к Плющихинскому жилмассиву.