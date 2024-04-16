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Криминал Лицом в пол в одних трусах: жёсткое задержание чиновников сняли на видео — их обвиняют в афере со светофорами на 50 млн

Лицом в пол в одних трусах: жёсткое задержание чиновников сняли на видео — их обвиняют в афере со светофорами на 50 млн

Подозреваемым по делу также проходит бывший глава департамента транспорта Роман Дронов

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Группа захвата застала подозреваемых врасплох

Силовики задержали двух руководителей предприятий из сферы обустройства улично-дорожной сети. Их обвиняют в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) при обслуживании светофоров в Новосибирске.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил что силовики задержали руководителя МУП «Горсвет» Константина Анакина и руководителя ГБУ НСО СМЭУ Дмитрия Мальцева.

Ранее редакции НГС стало известно, что утром 16 апреля силовики задержали бывшего главу Департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Романа Дронова. В прокуратуре уточнили, что бывший чиновник пока только доставлен на допрос, решение о его задержании согласно ст. 91 УПК РФ («Основание задержания подозреваемого»).

Силовики сняли задержание руководителей на видео. Одного из обвиняемых сотрудники группы захвата положили лицом в пол прямо в нижнем белье и поинтересовались, почему он так долго не открывал дверь полицейским. Задержанный пояснил, что спал.

По версии следствия, в 2017–2018 годах предприятия заключили договоры с коммерческими организациями на обслуживание светофоров в Новосибирске. Сумма контрактов составила 50 млн рублей.

— После заключения контрактов, денежные средства, поступившие на счет организаций, были распределены на цели, не связанные с исполнением договорных обязательств, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Ущерб городскомюу бюджету оценивается в 50 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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Арест Задержание МВД МУП Мошенничество Светофоры
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