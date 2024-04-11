В Новосибирске задержали бывшего главного борца с коррупцией: его подозревают в крышевании нелегального бизнеса

Силовики задержали бывшего руководителя Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного главка МВД Владимира Вялкова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.
— Бывшего главного борца с коррупцией подозревают в систематическом получении взяток за так называемое «крышевание» нелегального производства контрафактной алкогольной продукции, — пояснил собеседник.
Известно, что уголовное дело в отношении Вялкова было возбуждено при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и представителей центрального аппарата Главного управления собственной безопасности МВД РФ. Расследованием занимаются следователи 5-го Следственного управления Следственного комитета РФ. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании Вялкову меры пресечения.
В мае прошлого года Владимир Вялков был уволен с должности по отрицательным мотивам. В документе, имеющемся в распоряжении НГС, говорится, что увольнению высокопоставленного полицейского предшествовала проверка «по контролю за расходами».