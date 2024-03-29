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Криминал В Новосибирске задержали олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе — его подозревают в хищении миллионов из бюджета

В Новосибирске задержали олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе — его подозревают в хищении миллионов из бюджета

Андрей Перлов ранее возглавлял футбольный клуб «Новосибирск»

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В ближайшее время будет решен вопрос об избрании Андрею Перлову меры пресечения

Силовики задержали олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе, экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова. Его обвиняют в хищении средств из бюджета, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что Перлова задержали 28 марта в четверг и вчера с ним до позднего вечера работали следователи. По словам источника, обвинение связано с деятельностью известного спортсмена в качестве руководителя футбольного клуба и его структурного подразделения — футбольной академии. В частности, речь идёт об аренде футбольных полей для тренировок спортсменов академии по завышенным тарифам.

— ФК «Новосибирск» на протяжении нескольких лет получал огромные субсидии по программе развития физкультуры и спорта в регионе — сотни миллионов рублей. Следователи полагают, что Перлов проводил бюджетные деньги через компанию-прокладку, — отметил источник.

В отношении Андрея Перлова возбудили уголовное дело. В ближайшее время суд решит вопрос об избрании ему меры пресечения на время расследования.

На прошлой неделе силовики задержали министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями и отправили в следственный изолятор.

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