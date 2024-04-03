НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+4°

облачно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

южн.

 755мм 76%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,53
EUR 99,41
Реклама

СРОЧНО

Сибирячке присвоили звание Героя России

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Фурам запретили въезд
Как найти работу в ИТ-компании
Как пенсионер попал в рехаб
Кандидаты в шорт-лист премии
Потребовали предоплату за ЖКУ
Научный метод лечения СДВГ
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Криминал эксклюзив «Возможно, речь идёт об ОПГ»: новые подробности дела директора «Спецавтохозяйства» — ущерб, мигранты и связь с криминалом

«Возможно, речь идёт об ОПГ»: новые подробности дела директора «Спецавтохозяйства» — ущерб, мигранты и связь с криминалом

Пока обвинение Андрею Зыкову предъявили по одному эпизоду, но силовики считают, что это только начало

577
3 комментария
Андрей Зыков ближайшие два месяца проведёт в следственном изоляторе

Директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков обвиняется в присвоении и растрате из бюджета суммы в 8,6 млн рублей. Пока в уголовном деле один эпизод, но силовики считают, что их будет больше, рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. 3 апреля Андрея Зыкова, напомним, заключили под стражу.

По словам собеседника НГС, по версии следствия, в 2023 году Зыков заключил фиктивный договор с ИП, зарегистрированным на гражданскую супругу — Наталью Турок. Предметом договора стало перемещение грунта. Несмотря на то, что в распоряжении МУП «САХ» имеется своя техника, согласно документам, директор нанял её со стороны и перевёл на счета ИП 8,6 млн рублей. По бумагам работа была выполнена, на самом деле, уверены силовики, машины даже не выезжали из гаража.

— Похищенные деньги Зыков и его супруга потратили на личные нужды. И это только начало. Зыков руководил муниципальным предприятием с 2017 года и теперь следователям придётся изучить огромный массив документов на предмет совершения других преступлений, — отметил источник.

Зыкова защищают бывший сотрудник прокуратуры Марина Морковина и бывший сотрудник Следственного комитета Константин Попов

Внимание силовиков к МУП «САХ», по его словам, в первую очередь объясняется тем, что из Москвы пришло распоряжение тщательно проверить организации, которые используют труд мигрантов, в том числе нелегальных. В структуре МУП «САХ», уверяет собеседник, трудятся сотни приезжих из стран ближнего зарубежья.

— В деле Зыкова, возможно, речь идёт об организованной преступной группе, в состав которой могли входить люди, связанные с криминальным миром, — добавил источник.

Ближайшие два месяца директор МУП «САХ» проведёт в следственном изоляторе. Его гражданскую супругу, которая также проходит по делу обвиняемой, отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее редакция НГС выяснила, что у Андрея Зыкова есть родной брат, также занятый на муниципальной службе.

ПО ТЕМЕ
Арест МУП САХ Задержание Растрата бюджетных средств Присвоение бюджетных средств ОПГ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Каждый считает своим долгом сравнить тебя с доской». Как хейтеры одолевают худых людей — гневная колонка
Юлия Долгополова
тюменка
Рекомендуем
Знакомства

Таня,  35

Любовь,  23

Claire,  38

Юрий,  40

Tory2002,  21

Irina,  41

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Органайзер сумка в багажник. Подвесной.

1 000 ₽

Добавить объявление