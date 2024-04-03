«Возможно, речь идёт об ОПГ»: новые подробности дела директора «Спецавтохозяйства» — ущерб, мигранты и связь с криминалом

Андрей Зыков ближайшие два месяца проведёт в следственном изоляторе Источник: Павел Тиунов











Директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков обвиняется в присвоении и растрате из бюджета суммы в 8,6 млн рублей. Пока в уголовном деле один эпизод, но силовики считают, что их будет больше, рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией. 3 апреля Андрея Зыкова, напомним, заключили под стражу.

По словам собеседника НГС, по версии следствия, в 2023 году Зыков заключил фиктивный договор с ИП, зарегистрированным на гражданскую супругу — Наталью Турок. Предметом договора стало перемещение грунта. Несмотря на то, что в распоряжении МУП «САХ» имеется своя техника, согласно документам, директор нанял её со стороны и перевёл на счета ИП 8,6 млн рублей. По бумагам работа была выполнена, на самом деле, уверены силовики, машины даже не выезжали из гаража.



— Похищенные деньги Зыков и его супруга потратили на личные нужды. И это только начало. Зыков руководил муниципальным предприятием с 2017 года и теперь следователям придётся изучить огромный массив документов на предмет совершения других преступлений, — отметил источник.

Зыкова защищают бывший сотрудник прокуратуры Марина Морковина и бывший сотрудник Следственного комитета Константин Попов Источник: Павел Тиунов











Внимание силовиков к МУП «САХ», по его словам, в первую очередь объясняется тем, что из Москвы пришло распоряжение тщательно проверить организации, которые используют труд мигрантов, в том числе нелегальных. В структуре МУП «САХ», уверяет собеседник, трудятся сотни приезжих из стран ближнего зарубежья.

— В деле Зыкова, возможно, речь идёт об организованной преступной группе, в состав которой могли входить люди, связанные с криминальным миром, — добавил источник.

Ближайшие два месяца директор МУП «САХ» проведёт в следственном изоляторе. Его гражданскую супругу, которая также проходит по делу обвиняемой, отпустили под подписку о невыезде. Расследование продолжается.