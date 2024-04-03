Директора «Спецавтохозяйства» отправили в изолятор по делу о хищении бюджетных миллионов

Сотрудники ФСБ задержали директора МУП «Спецавтохозяйство» утром 1 апреля. Правоохранительные органы до сих пор официально не прокомментировали обвинение в адрес Андрея Зыкова. По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, речь идет о хищении бюджетных средств, которые директор МУПа «тратил на себя». В деле как обвиняемая также фигурирует гражданская супруга Зыкова — Наталья Турок. Известно, что до 2022 года женщина работала в одном из МУПов, сегодня она является соучредителем нескольких успешных коммерческих организаций.

