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Криминал Директора «Спецавтохозяйства» отправили в изолятор по делу о хищении бюджетных миллионов

Директора «Спецавтохозяйства» отправили в изолятор по делу о хищении бюджетных миллионов

Андрей Зыков ближайшие два месяца проведет в СИЗО

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Зыкова задержали 1 апреля

Центральный районный суд Новосибирска отправил директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова в следственный изолятор на время расследования. Муниципального служащего обвиняют в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

— Удовлетворить ходатайство следователя о заключении под стражу Зыкова Андрея Анатольевича сроком на 2 месяца, — заявила судья Татьяна Петрова.

Сотрудники ФСБ задержали директора МУП «Спецавтохозяйство» утром 1 апреля. Правоохранительные органы до сих пор официально не прокомментировали обвинение в адрес Андрея Зыкова. По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, речь идет о хищении бюджетных средств, которые директор МУПа «тратил на себя». В деле как обвиняемая также фигурирует гражданская супруга Зыкова — Наталья Турок. Известно, что до 2022 года женщина работала в одном из МУПов, сегодня она является соучредителем нескольких успешных коммерческих организаций.

С 2023 года МУП «Спецавтохозяйство» является региональным оператором по вывозу мусора в Новосибирской области. Предприятие пришло на смену компании ООО «Экология-Новосибирск», которая накопила огромные долги перед подрядчиками-перевозчиками. 20 марта силовики задержали министра ЖКХ Дениса Архипова, который отменил требование перечислить в бюджет банковскую гарантию «Экологии-Новосибирск» в размере более 220 млн рублей.

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Арест Мусор МУП САХ Суд Задержание Присвоение бюджетных средств
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