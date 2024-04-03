Директора «Спецавтохозяйства» отправили в изолятор по делу о хищении бюджетных миллионов

Центральный районный суд Новосибирска отправил директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова в следственный изолятор на время расследования. Муниципального служащего обвиняют в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
— Удовлетворить ходатайство следователя о заключении под стражу Зыкова Андрея Анатольевича сроком на 2 месяца, — заявила судья Татьяна Петрова.
Сотрудники ФСБ задержали директора МУП «Спецавтохозяйство» утром 1 апреля. Правоохранительные органы до сих пор официально не прокомментировали обвинение в адрес Андрея Зыкова. По словам источника НГС, знакомого с ситуацией, речь идет о хищении бюджетных средств, которые директор МУПа «тратил на себя». В деле как обвиняемая также фигурирует гражданская супруга Зыкова — Наталья Турок. Известно, что до 2022 года женщина работала в одном из МУПов, сегодня она является соучредителем нескольких успешных коммерческих организаций.
С 2023 года МУП «Спецавтохозяйство» является региональным оператором по вывозу мусора в Новосибирской области. Предприятие пришло на смену компании ООО «Экология-Новосибирск», которая накопила огромные долги перед подрядчиками-перевозчиками. 20 марта силовики задержали министра ЖКХ Дениса Архипова, который отменил требование перечислить в бюджет банковскую гарантию «Экологии-Новосибирск» в размере более 220 млн рублей.