Директора Центра водных видов спорта арестовали по делу о крупной взятке в Новосибирске

— Было принято решение удовлетворить ходатайство следователя о заключении под стражу Оленикова Дмитрия Владимировича на срок до 2 июня 2024 года, — сообщили корреспонденту НГС в суде.

По версии следствия, Дмитрий Олеников с 2020 года оплачивал бюджетными деньгами аренду бассейна в Центральном районе Новосибирска, при этом спортивная школа им не пользовалась. Из казны было потрачено около 6 млн рублей. Занятия по плаванию для детей в указанном бассейне проводила коммерческая организация, руководитель которой передавал Оленникову взятки — всего за период с октября 2020-го по февраль 2024 года около 1,4 млн рублей.