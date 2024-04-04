Директора Центра водных видов спорта арестовали по делу о крупной взятке в Новосибирске

В Дзержинском районном суде Новосибирска арестовали 49-летнего директора Спортивной школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» Дмитрия Оленикова. Его обвинили в растрате бюджетных денег (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
— Было принято решение удовлетворить ходатайство следователя о заключении под стражу Оленикова Дмитрия Владимировича на срок до 2 июня 2024 года, — сообщили корреспонденту НГС в суде.
По версии следствия, Дмитрий Олеников с 2020 года оплачивал бюджетными деньгами аренду бассейна в Центральном районе Новосибирска, при этом спортивная школа им не пользовалась. Из казны было потрачено около 6 млн рублей. Занятия по плаванию для детей в указанном бассейне проводила коммерческая организация, руководитель которой передавал Оленникову взятки — всего за период с октября 2020-го по февраль 2024 года около 1,4 млн рублей.
— Преступление выявлено сотрудниками МВД России по городу Новосибирску, — уточнили в Прокуратуре Новосибирской области.
Расследование дела продолжается.
На прошлой неделе в Центральном суде арестовали бывшего директора футбольного клуба «Новосибирск», олимпийского чемпиона Андрея Перлова. Следователи полагают, что он потратил из бюджета деньги на аренду футбольных полей, которые предоставляли клубу бесплатно.