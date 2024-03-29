Олимпийского чемпиона Андрея Перлова отправили в СИЗО: он не признает вину в хищении денег из бюджета

Андрей Перлов проведет в изоляторе почти два месяца Источник: Александр Ощепков











Центральный районный суд Новосибирска отправил олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе, экс-директора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова в следственный изолятор. Его обвиняют в мошенничестве (ст.159 УК РФ) с бюджетными деньгами.



— Удовлетворить ходатайство следователя о заключении под стражу Перлова Андрея Борисовича сроком на 1 месяц и 25 суток, — заявил на заседании судья Руслан Фролов.

На суде Перлов не признал вину.

Источник: Павел Тиунов

По данным источника НГС, знакомого с ситуацией, обвинение связано с деятельностью известного спортсмена в качестве руководителя футбольного клуба и его структурного подразделения — футбольной академии. В частности, речь идёт об аренде футбольных полей для тренировок спортсменов академии по завышенным тарифам.



— ФК «Новосибирск» на протяжении нескольких лет получал огромные субсидии по программе развития физкультуры и спорта в регионе — сотни миллионов рублей. Следователи полагают, что Перлов проводил бюджетные деньги через компанию-прокладку, — отметил источник.

Андрея Перлова задержали 28 марта Источник: Александр Ощепков









