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Криминал Замглавы ФТС России Ягодкину задержали в Москве — что известно о новосибирском генерал-полковнике

Замглавы ФТС России Ягодкину задержали в Москве — что известно о новосибирском генерал-полковнике

Она стала третьей женщиной-силовиком в России, которая дослужилась до такого высокого звания

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Елене Ягодкиной 48 лет

В Москве 26 марта задержана замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России, генерал-полковник Елена Ягодкина, сообщают источники РБК, «Коммерсантъ» и «Интерфакс». По предварительной информации, ее проверяют на причастность к коррупции в сфере начисления таможенных пошлин.

— Ягодкина была задержана сегодня утром в своем служебном кабинете после совещания в ФТС, — цитирует свой источник агентство «Интерфакс».


Как уточняет Telegram-канал «112», служебный кабинет таможенницы обыскали. Сейчас генерал-полковник находится на допросе в СК РФ, ее процессуальный статус определят после его завершения. MSK1.RU направил официальный запрос в пресс-службу ФТС России.

Что известно о Елене Ягодкиной


Елена Ягодкина является одной из ключевых фигур российской таможни, всего у врио главы ФТС Руслана Давыдова пять заместителей, включая Ягодкину. В ее ведении находятся управления: таможенного контроля, торговых ограничений, товарной номенклатуры и таможенного сотрудничества.

Ягодкина стала третьей женщиной в истории российских силовых структур, дослужившейся до звания генерал-полковника. 20 августа этого года ей исполнится 49 лет.

По информации с сайта ФТС России, таможенница родилась в Новосибирске, где окончила государственный аграрный университет. Свой карьерный путь она начала с инспектора отдела таможенных платежей Новосибирской таможни в 1997 году.

С августа 2011 года занимала должность первого заместителя главы Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России, с января 2018 года — возглавила данное управление.

В должности первого замначальника главка федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС в 2017 году она за год заработала более 17 миллионов рублей, следует из ее доходных деклараций.

С 13 сентября 2019 года назначена на должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2018 и 2019-м годовой доход Ягодкиной составлял порядка 3,5 миллиона рублей, а в 2020 и в 2021-м она заработала 4,5 и 4,2 миллиона в год соответственно.

Напомним, в сентябре 2023 года суд в Москве приговорил к 9,5 года колонии главу Центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева по делу о взятке.

Ранее Басманный суд арестовал высокопоставленных сотрудников таможни Александра Беглова и Александра Алеева по делу о получении взяток.

ПО ТЕМЕ
ФТС Федеральная таможенная служба Задержание Елена Ягодкина Коррупция
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