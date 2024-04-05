«Взятка в большой политике»: тайный арест Мераби Тостиашвили — как он прошёл путь от мясника до авторитетного бизнесмена

Источники НГС называют Тостиашвили «очень крутым» и «очень богатым» человеком Источник: Николай Енин / Юрий Орлов / Городские порталы











Задержания новосибирских вип-персон в последнее время сыплются как из рога изобилия, но дело предпринимателя Мераби Тостиашвили явно выделяется в череде громких арестов. Респектабельного бизнесмена арестовали тихо, без лишнего шума, более того, силовики до сих пор пытаются сохранить детали дела в строгом секрете. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов попытался приоткрыть завесу тайны, выяснил, какой путь прошёл Тостиашвили, чтобы стать уважаемым бизнесменом и почему его арест тщательно скрывают.



Большой секрет

О задержании новосибирского предпринимателя Мераби Тостиашвили корреспоенденту НГС стало известно утром 3 апреля. Но никакой информации, кроме собственно имени фигуранта, не было почти два дня. Официально правоохранительные органы задержание не комментируют. Источники, которые обычно охотно идут на диалог, на этот раз либо односложно отвечали на вопросы, либо отказывались делиться информацией вовсе.

— Там конкретно тайна. Большая политика, — заявил один из них.

Приоткрыть завесу тайны всё-таки немного удалось: 61-летнего Мераби Тостиашвили задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления. Личность предпринимателя стоит того, чтобы изучить её подробнее.

Медик. Мясник. Бизнесмен

Один из собеседников корреспондента НГС отметил, что в конце 80-х и начале 90-х Мераби Тостиашвили был далёк от большого бизнеса и подрабатывал мясником на Центральном рынке. Известно, что к тому моменту у него было высшее медицинское образование, но работать по профессии мужчина не стал. При этом его бизнес-карьера развивалась, судя по всему, стремительно.

Предпринимательский путь Тостиашвили, если верить открытым источникам, вообще никогда не пересекался с медициной. В 2006 году он становится соучредителем компании «Русич-С», которой принадлежали торговые площади на бывшей Гусинобродской барахолке до переезда в крытые торговые комплексы. Примерно в то же время Тостиашвили называют владельцем автобарахолки «Столица» на улице Петухова. Собеседник НГС подчеркнул, что грузинский предприниматель одним из первых в городе начинал заниматься эвакуаторами.

Бизнесмен имел долю на Гусинобродской барахолке Источник: Стас Соколов











В 2018 году Тостиашвили, который к тому моменту стал президентом новосибирского землячества народов Грузии, заявил о реконструкции недостроенного офисного здания на улице Спартака, неподалеку от собора Александра Невского. Двухэтажную постройку коммерсант превратил в пятиэтажную в стиле зданий на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.



— Был аукцион, куплен был участок. Всё официально. Размещаться будут офисные помещения. Аренда для себя, для моих предприятий, — пояснил тогда корреспонденту НГС сам Тостиашвили. Сегодня он является владельцем или совладельцем нескольких коммерческих компаний.

По данным сервиса «Контур.Фокус», самое прибыльное предприятие — частная охранная организация «Щит-СБ». Компания, зарегистрированная в 2022 году, стремительно всего за пару лет вышла на впечатляющие финансовые показатели. По итогам 2023 года, «ЩИТ-СБ» увеличил выручку на 490% по сравнению с предыдущим годом, и она составила 110,8 млн рублей. Чистую прибыль зафиксировали на уровне 37,4 млн рублей. По неподтвержденным данным, такой доход компании могли обеспечить договоры на охрану объектов, которые в Новосибирской области возводит Группа компаний ВИС.

Офисное здание на Спартака, принадлежащее Мераби Тостиашвили Источник: 2Гис











У Тостиашвили есть доля в Новосибирской спасательной службе. В списке соучредителей его фамилия пересекается с неким Ильёй Олеговичем Сметаниным — полным тёзкой сына авторитетного новосибирского бизнесмена Олега Сметанина, который ещё осенью выступал главным свидетелем обвинения по делу взятках экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фадилеева. Спасательная служба дохода не приносит: по итогам прошлого года выручка компании зафиксирована на уровне 55,4 млн рублей, убытки — 1,2 млн рублей.



Наконец, в собственности Мераби Тостиашвили находится ресторан «Санатрело». Заведение расположено в том самом офисном здании на улице Спартака. Финансовых показателей ресторана в открытых источниках нет.

Администратор заведения в коротком телефонном разговоре с корреспондентом НГС комментировать ситуацию с задержанием Тостиашвили отказался.

— Не могу сказать ничего, — заявил мужчина.

Ресторан продолжает работать в прежнем режиме.

Тайное становится явным

На сегодняшний день известно, что Мераби Тостиашвили задержали в кафе на улице Есенина. На время расследования его отправили в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело о даче взятки (ст. 291 УК РФ). Источник, знакомый с ситуацией, смог пояснить, что взятка предназначалась «очень большим новосибирским чиновникам». Имён собеседник, разумеется, не назвал.

Другой источник подчеркнул, что параллельно с Тостиашвили в Томской области был задержан бывший высокопоставленный силовик — экс-начмед академии одного из силовых ведомств, который недавно уволился со службы. Ему якобы предъявили обвинение в посредничестве при передаче взятки.

Мераби Тостиашвили, случайно попавший в объектив корреспондента НГС в ресторане «Санатрело» Источник: Стас Соколов











В пресс-службах СУ СКР по региону сообщили, что такого дела в производстве Управления нет. В судах Новосибирска открытых данных о мере пресечения Мераби Тостиашвили нет.