Подробности в строжайшей тайне: в Новосибирске задержали ресторатора Тостиашвили

Мераби Тостиашвили является респектабельным новосибирским бизнесменом Источник: Николай Енин / wizarden.ru











Силовики задержали бывшего президента общественной организации «Землячество народов Грузии», предпринимателя Мераби Тостиашвили. Об этом корреспонденту НГС сообщили два несвязанных между собой источника, знакомых с ситуацией.



— Предварительно, Тостиашвили обвиняют в даче взятки (ст.291 УК РФ), — уточнил один из собеседников.



Подробности расследования держатся в строжайшей тайне. Мераби Тостиашвили 61 год. По данным сервиса «Контур.Фокус», сегодня он является учредителем нескольких коммерческих организаций: в частности, ресторана грузинской кухни «Санатрело», частной охранной организации «Щит-СБ», Новосибирской службы спасения и др.

НРОО «Землячество народов Грузии» зарегистрировано в Новосибирске, является действующем предприятием, но фактически организационной детяельности уже не ведёт.

В 2018 году Тостиашвили получил разрешение на реконструкцию здания в Центральном районе на улице Спартака, из которого в результате сделал, 5-этажный бизнес-центр. Площади административного здания сегодня занимают компании, подконтрольные предпринимателю ,в том числе и ресторан «Санатрело».

