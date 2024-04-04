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Криминал эксклюзив Подробности в строжайшей тайне: в Новосибирске задержали ресторатора Тостиашвили

Подробности в строжайшей тайне: в Новосибирске задержали ресторатора Тостиашвили

Предприниматель также был президентом новосибирского грузинского землячества

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Мераби Тостиашвили является респектабельным новосибирским бизнесменом

Силовики задержали бывшего президента общественной организации «Землячество народов Грузии», предпринимателя Мераби Тостиашвили. Об этом корреспонденту НГС сообщили два несвязанных между собой источника, знакомых с ситуацией.

— Предварительно, Тостиашвили обвиняют в даче взятки (ст.291 УК РФ), — уточнил один из собеседников.

Подробности расследования держатся в строжайшей тайне. Мераби Тостиашвили 61 год. По данным сервиса «Контур.Фокус», сегодня он является учредителем нескольких коммерческих организаций: в частности, ресторана грузинской кухни «Санатрело», частной охранной организации «Щит-СБ», Новосибирской службы спасения и др.

НРОО «Землячество народов Грузии» зарегистрировано в Новосибирске, является действующем предприятием, но фактически организационной детяельности уже не ведёт.

В 2018 году Тостиашвили получил разрешение на реконструкцию здания в Центральном районе на улице Спартака, из которого в результате сделал, 5-этажный бизнес-центр. Площади административного здания сегодня занимают компании, подконтрольные предпринимателю ,в том числе и ресторан «Санатрело».

В полседние пару недель по Новосибирску прокатилась целая серия громких арестов. Силовики задержали министра ЖКХ Дениса Архипова, бывшего начальника департамента транспорта мэрии Константиниа Васильева, экс-гендиректора ФК «Новосибирск» Андрея Перлова, директора МУП «САХ» Андрея Зыкова.

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