«Любил охоту и женщин легкого поведения»: репортаж из зала суда по делу экс-прокурора Фалилеева — что рассказали свидетели

На днях начали рассматривать уголовное дело бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Процесс — уникальный, поскольку судить более высокопоставленного силовика в регионе до сих пор даже не пытались. Экс-прокурора обвиняют в получении взяток на сумму около 11 миллионов рублей от известного новосибирского бизнесмена Олега Ярового. Взамен тот, по версии следствия, оказывал «разного рода услуги»: ограждал бизнес от проверок, предупреждал о жалобах и заявлениях. Как в одном деле сплелись раритетный автомобиль «Чайка», рождение прокурорского внука, дом в Иркутске из алтайского бруса, охота с проститутками и многое другое — в репортаже криминального корреспондента НГС Павла Тиунова.
Прокурорское давление
Дело экс-прокурора Владимира Фалилеева начали рассматривать в Барнауле, поскольку побоялись, что он со своими связями может повлиять на новосибирских судей. Процесс стартовал со второй попытки: первое заседание назначили на понедельник 2 октября, но оно завершилось, едва начавшись. Судья Дмитрий Сердюк заявил, что Фалилеев узнал о процессе менее чем за 5 суток до его начала, и ему решили дать ещё один день на подготовку, предупредив при этом, что завтра планируется допрос трёх ключевых свидетелей.
3 октября заседание должно было стартовать в 10 часов, но по факту все участники процесса собрались в зале судьи только 6 часов спустя. Утром подсудимый пожаловался на плохое самочувствие, ему измерили давление: верхняя планка превысила значение в 180 мм ртутного столба. Бывшему прокурору вызвали скорую помощь, медики увезли его в горбольницу. Известно, что врачи поставили Фалилееву капельницу, но госпитализировать его отказались, выдав заключение, что подсудимый вполне может участвовать в процессе. Экс-прокурора вернули в суд. Заседание началось.
Около 16:30 представитель Генпрокуратуры Ольга Михайлова зачитала обвинение. По версии следствия, на протяжении трёх лет в бытность главой регионального надзорного ведомства Владимир Фалилеев получал взятки от предпринимателя Олега Ярового, взамен оказывая ему услуги личного характера и по защите бизнеса.
Подсудимый вину не признал. Перед допросом свидетелей он попросил перенести заседание на другой день, заявив, что хочет поужинать, что у него запланирован банный день в изоляторе, что другие подсудимые укоряют его за задержку конвоя. И заметил, что ему снова стало плохо. Судья объявил перерыв на ужин.
В коридоре в это время своей очереди давать показания ждали три свидетеля: сам Олег Яровой, его доверенное лицо Павел Кулибанов и бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Сметанин. Увидев последнего, Владимир Фалилеев, не стесняясь, воскликнул: «Я понимаю, эти два м***ка здесь. А ты-то что тут делаешь?» Ответа не последовало.
После ужина подсудимый заявил, что ему снова стало плохо. Судья жалобы проигнорировал и предложил подсудимому стакан воды. Заседание продолжилось.
Кто такой Олег Яровой
Ключевые показания по делу Фалилеева дал Олег Яровой как фактический взяткодатель. В 2021 году, находясь в следственном изоляторе по обвинению в мошенничестве, он написал явку с повинной, в которой объяснил природу своих отношений с бывшим прокурором Новосибирской области.
Олега Ярового задержали в 2020 году. По версии следствия, он обманом выманил у бывшего директора ОАО «Винап» Юрия Верясова 170 миллионов рублей, убедив его в том, что им всерьез интересуются силовики. Яровой получил от Верясова деньги для якобы передачи сотрудникам прокуратуры и Следственного комитета. Сотрудники ФСБ квалифицировали его действия по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). В мае 2022 года Железнодорожный суд приговорил Олега Ярового к 4 годам заключения условно.
Олег Яровой отметил, что в начале нулевых он был общественным советником заместителя Генпрокурора РФ по Сибирскому Федеральному округу Валерия Симученкова. В процессе работы с высокопоставленным силовиком бизнесмен наладил доверительные отношения с «высшим руководством прокуратуры Новосибирской области».
— С Фалилеевым я познакомился в конце 2013 года на банкете в прокуратуре по Сибирскому федеральному округу. На тот момент он был прокурором Забайкальского края. Позднее его назначили прокурором Новосибирской области. Я захотел познакомиться с ним поближе, рассказать о себе и своем бизнесе, поскольку прокурор Новосибирской области — это важная фигура в регионе, которая в связи со своими широкими полномочиями могла бы оказывать мне помощь, — говорится в показаниях Ярового.
Владимир Фалилеев был назначен прокурором Новосибирской области приказом президента РФ от 8 мая 2015 года, и уже через две недели состоялась его первая приватная встреча с Яровым. К тому моменту предприниматель уже помог прокурору с переездом в Новосибирск, взяв на себя все организационные вопросы. Встреча, на которой бизнесмен и силовик впервые договорились о взаимопомощи, прошла в ресторане La Maison в центре города.
— Я рассказал о проблемах со стороны контролирующих органов. В ходе распития спиртных напитков мы договорились, что будем помогать друг другу. Прямо о взятках мы никогда не говорили, общение было похоже на словесную карусель, но и он, и я понимали, о чем идёт речь, — отмечал Яровой.
Через полгода, уверяет предприниматель, от прокурора поступила первая просьба.
Что сделал Яровой для прокурора
Парковка
По словам Олега Ярового, в декабре 2015 года Владимир Фалилеев попросил обеспечить его местами на подземной парковке в доме, где у него на тот момент была служебная квартира. Ставить в теплое помещение прокурор планировал свой автомобиль Toyota Highlander, а также автомобиль своего зятя — Ford Kuga. Предприниматель дал поручение своему доверенному лицу Павлу Кулибанову «решить вопрос для Владимира Александровича Фалилеева». Парковочные места были выкуплены на деньги Ярового, а Кулибанов взял на себя обязанности по оплате коммунальных платежей.
— Почему вы не отказались от приобретения парковочных мест в доме, где проживал Фалилеев? — спросила Ярового в суде представитель Генпрокуратуры Ольга Михайлова.
— Трудно ответить на этот вопрос. Если прокурор области попросил, то приобрел, — последовал ответ бизнесмена.
Лечение
Через месяц во время ужина с семьёй прокурора Яровой узнал, что у дочери прокурора не получается завести ребёнка. Бизнесмен предложил свою помощь: на тот момент, по его словам, у него был бизнес в Германии, и он часто общался с немецкими медиками. Яровой подыскал клинику и оплатил обследование и лечение прокурорской дочери и её супруга, потратив 18 тысяч евро (1,2 миллиона рублей по актуальному на тот момент курсу). Медицинский туризм принёс свои плоды, и у Владимира Фалилеева родился внук.
— Прямой договоренности с Владимиром Александровичем о взаимопомощи в этом случае не было, но я думал, что мы понимали друг друга, — пояснил Яровой в суде.
Одежда для охоты
В мае 2016 года Фалилеев, по словам предпринимателя, попросил купить ему экипировку для охоты. Оба отправились в магазин «Активный отдых», где у Ярового была хорошая скидка.
— Был, по-моему день рождения у сына Фалилеева. Я знал его сына, но видел, наверное, всего один раз. Мы поехали в магазин, приобрели вещи для охоты на сумму около 442 тысяч рублей, — пояснил бизнесмен.
На вопрос гособвинителя, можно ли было считать покупку подарком для сына прокурора, Яровой заявил, что всё делал «для Владимира Александровича».
Покупка квартиры
В августе 2016 года прокурор снова обратился «за помощью» к предпринимателю. На этот раз поводом стала покупка квартиры для дочери Фалилеева. Выбор пал на вариант на улице Орджоникидзе. Прокурор тогда якобы заявил, что для сделки не хватает миллиона рублей. Яровой дал деньги.
— Вы рассматривали это как благотворительность? — спросила его гособвинитель в суде.
— Какая благотворительность? Благотворительность — это, наверное, когда есть нечего. Не рассматривал, — ответил бизнесмен.
Он подчеркнул, что в результате миллион был потрачен на покупку парковочного места в доме.
Ремонт машины
В июле 2017 года Фалилеев, по словам Ярового, впервые обратился к нему «за помощью» в ремонте машины. Этот вопрос предприниматель снова поручил Кулибанову. Тот дважды отгонял Highlander прокурора на СТО, оплачивал работы. В суде Кулибанов подтвердил, что чинил машину Фалилеева, в общей сложности потратив на услуги слесарей около 28 тысяч рублей.
В материалах дела есть показания Кулибанова, в которых он заявил, что Фалилеев к тому моменту превратился в «иждивенца Ярового». На деньги бизнесмена он даже покупал для прокурора продукты, организовывал отдых.
— Больше всего Фалилеев любил охоту и женщин легкого поведения, — говорится в показаниях от имени Кулибанова.
Строительство дома
В январе 2017 года у Ярового с Фалилеевым зашёл разговор о строительстве загородного дома для сына прокурора в Иркутской области. Предприниматель рассказал, что у него есть клееный брус в Горно-Алтайске, и он готов отправить его в Забайкальский край. Яровой оценил, что для возведения дома и бани необходимо поставить пиломатериал на сумму около 6–7 миллионов рублей. Впоследствии бизнесмен отказался от этой идеи.
— Я пытался убедить Владимира Александровича, что везти брус из Горно-Алтайска было технически сложно, и нужно было задействовать в этой операции кучу людей, которые могли узнать, что это касается прокурора. Я начал убеждать, что это небезопасно. На тот момент я пообещал, что вопрос решу, и решил, что передам деньги примерно на эту сумму. Фалилеев согласился, — пояснил Яровой в суде.
Сумма выросла до 8 миллионов рублей. По словам бизнесмена, он передал наличные прокурору за три встречи на парковке перед служебной дачей.
Что сделал Фалилеев для бизнесмена
Прокурорская проверка
По версии следствия, в январе 2016 года прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности подконтрольной Олегу Яровому компании «Сибирский характер». В частности, сотрудники надзорного органа выяснили, что работники предприятия занимались производством этилового спирта и алкогольных напитков без соответствующей лицензии.
Яровой заявил в суде, что обратился за помощью к некому сотруднику Генпрокуратуры и в прокуратуру Новосибирской области. После нескольких звонков прокурор Кировского района Новосибирска Владимир Большунов пригласил на встречу бизнесмена и руководство «Сибирского характера», где заявил, что нарушений в работе компании не выявлено, и «принёс свои извинения».
Гособвинение полагает, что вопрос был решён не без участия Владимира Фалилеева.
Ремонт «Чайки»
В том же 2016 году, отметил Яровой, он попросил прокурора помочь отремонтировать автомобиль «Чайка». Предприниматель хотел, чтобы работами занялись сотрудники правительственного гаража.
— Есть служебный гараж администрации Новосибирской области, где сохранились еще специалисты, которые знают такие автомобили. Я обратился к Владимиру Александровичу с просьбой помочь заменить двигатель, приобретенный мной на автомобиль «Чайка». Он связался с руководителем, которая курирует это предприятие. Работы выполнили, я их оплатил, — пояснил бизнесмен.
Консультация судьи
В 2017 году Олег Яровой попросил Фалилеева связать его с председателем Центрального районного суда Натальей Вороновой. Поводом послужило наличие у предпринимателя расписок «на большую сумму денег».
— Я консультировался с юристами и получал ответы 50 на 50: одни говорили, что расписки являются доказательством, другие говорили, что не являются. Я хотел получить квалифицированную консультацию, — пояснил Яровой в суде.
Консультацию предприниматель получил, но результатами встречи с Вороновой остался не доволен.
Возбуждение дела
В апреле 2017 года Владимир Фалилеев сообщил Яровому, что на него поступила жалоба от директора аудиторско-консалтинговой группы «Экфард» Натальи Васильевой. Бизнесмен заявил, что у него был спор с Васильевой из-за того, что она с 2015 года не отдавала ему займ в 34,5 миллиона рублей. В суде Яровой признался, что попросил возбудить на предпринимательницу уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Указание о возбуждении дела якобы дала заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок.
Впоследствии уголовное дело было признано сфабрикованным. В марте 2022 года Центральный суд Новосибирска приговорил Олега Ярового к 3 годам условно за ложный донос на Наталью Васильеву.
Другими фигурантами дела признаны действующий на тот момент прокурор Новосибирска Денис Ференец и руководитель управления областной прокуратуры Александра Аверина. Первого обвиняют по ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение полномочий»), вторую по ст.306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).
В отношении бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок сегодня расследуется уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).
Преследование Натальи Васильевой гособвинение также связывает с Владимиром Фалилеевым, который был уволен с поста прокурора Новосибирской области в ноябре 2018 года.
При чём тут Сметанин?
Оригинальные взаимоотношения между Фалилеевым и Яровым в суде подтвердил бывший депутат Заксобрания Новосибирской области Олег Сметанин. Он заявил, что бизнесмен лично познакомил с его прокурором.
— Где-то в 2018 или в 2019 году мне позвонил Фалилеев и попросил, чтобы я связал его с Яровым. Последний, по его словам, не отвечал на звонки. Я перезвонил Яровому, сказал, что Владимир Александрович просит, надо ответить. Потом был второй звонок от Фалилеева по той же причине. Он сказал, мол, пусть Яровой отдаст то, что должен, — рассказал бывший депутат в суде.
В материалах дела есть показания Сметанина, в которых он уточняет, что речь шла о поставке бруса для строительства некого дома. В подробности взаимоотношений Ярового с прокурором, уверяет экс-депутат, он не вдавался.
По словам Сметанина, бизнесмен также рассказывал ему, что оплачивал лечение дочери Фалилеева в Германии.
Позиция прокурора
Владимир Фалилеев вину во взяточничестве не признал. В суде он заявил, что уголовное дело против него — это результат оговора со стороны Ярового.
— Он дал показания с целью освобождения из-под стражи по своему уголовному делу, а также с целью освобождения от строгой уголовной ответственности и в дальнейшем. Этому примером служит то, что за два преступления, совершенных Яровым, — это организация заведомо ложного доноса и хищение путем обмана своего компаньона — он приговорен к условной мере наказания. Ещё по трем уголовным делам он освобожден от уголовной ответственности, — заявил экс-прокурор.
По его словам, изначально в показаниях Ярового было «много нелепиц», которые следствие просто не смогло трактовать как взятки.
— То, что я покровительствовал и прекращал какие-то проверки, это тоже высосано из пальца. Надзорки подняты — нет ни одной моей подписи, никаких указаний я по ним не давал, — уточнил Владимир Фалилеев.
Он потребовал вернуть дело в прокуратуру. Следующее заседание назначено на 9 октября.
В сентябре стало известно, что после проверки новосибирскго управления Следственного комитета сотрудниками Центрального аппарата СК РФ в отставку подал заместитель руководителя ведомства Виталий Зарипов. Ещё 26 сотрудников управления после проверки были привлечены к дисциплинарной ответственности.