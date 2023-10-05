«Любил охоту и женщин легкого поведения»: репортаж из зала суда по делу экс-прокурора Фалилеева — что рассказали свидетели

Олег Яровой отметил, что в начале нулевых он был общественным советником заместителя Генпрокурора РФ по Сибирскому Федеральному округу Валерия Симученкова. В процессе работы с высокопоставленным силовиком бизнесмен наладил доверительные отношения с «высшим руководством прокуратуры Новосибирской области».



— С Фалилеевым я познакомился в конце 2013 года на банкете в прокуратуре по Сибирскому федеральному округу. На тот момент он был прокурором Забайкальского края. Позднее его назначили прокурором Новосибирской области. Я захотел познакомиться с ним поближе, рассказать о себе и своем бизнесе, поскольку прокурор Новосибирской области — это важная фигура в регионе, которая в связи со своими широкими полномочиями могла бы оказывать мне помощь, — говорится в показаниях Ярового.



Владимир Фалилеев был назначен прокурором Новосибирской области приказом президента РФ от 8 мая 2015 года, и уже через две недели состоялась его первая приватная встреча с Яровым. К тому моменту предприниматель уже помог прокурору с переездом в Новосибирск, взяв на себя все организационные вопросы. Встреча, на которой бизнесмен и силовик впервые договорились о взаимопомощи, прошла в ресторане La Maison в центре города.

