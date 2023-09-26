26 новосибирских следователей наказали после московской проверки — над кем нависла угроза увольнения

Двадцать шесть новосибирских следователей наказали после проверки регионального Управления СК коллегами из Центрального аппарата Следственного комитета России. В распоряжении редакции НГС оказался поимённый список силовиков: некоторые отделались выговором и урезанием премии, над другими нависла угроза увольнения. В числе последних — руководители среднего звена. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов изучил судьбоносный приказ и попросил ветерана правоохранительных органов прокомментировать ситуацию со следователями в регионе.
Список Долгалёва
О том, что в новосибирском Следственном Управлении Следственного комитета прошла масштабная проверка, редакции НГС стало известно на прошлой неделе. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что после мероприятий, проведенных сотрудниками Центрального аппарата СК России, на заслуженный отдых засобирался заместитель начальника управления Виталий Зарипов: якобы после общения с москвичами он написал рапорт об увольнении. Позже другой собеседник редакции уточнил, что Зарипов ушёл в отпуск, из которого почти со 100-процентной вероятностью выйдет на пенсию.
Спустя несколько дней стало известно, что контрольные мероприятия коснулись практически всего управления. В распоряжении редакции НГС оказался список сотрудников СК, которые попали в жернова столичной проверки. Большинство из них — руководители среднего и высшего звена.
Речь идёт о приказе за подписью руководителя новосибирского управления СК Евгения Долгалёва. Судя по документу, предупреждение о неполном служебном соответствии получили:
— руководитель контрольно-следственного отдела Елена Сараева (за низкую требовательность к подчиненным, ненадлежащий контроль за уголовно-процессуальными проверками и расследованием уголовных дел);
— руководитель отдела криминалистики Олег Шемелов (за низкий уровень криминалистического сопровождения уголовных дел, отсутствие контроля за деятельностью подчиненных);
— руководитель отдела по приёму граждан Ольга Агарина (за нарушение требований Инструкции по делопроизводству СК);
— руководитель отдела кадров Елена Капич (за ненадлежащую организацию кадровой работы);
— руководитель следственного отдела по городу Обь Иван Корнеев (за ненадлежащий контроль за расследованием уголовных дел).
Строгий выговор объявили:
— замруководителя контрольно-следственного отдела Михаилу Кольцову (за низкие требования к подчиненным и ненадлежащий контроль за расследованием уголовных дел);
— руководителю следственного отдела по городу Тогучин Павлу Иванникову (за ненадлежащий контроль по материалам процессуальных проверок в бытность его руководителем следственного отдела по Ленинскому району Новосибирска).
15 сотрудникам по итогам проверки объявили выговор: среди них руководитель отделения по контролю за следственными органами, руководитель отдела материально-технического обеспечения (за нарушение пропускного режима), следователь по особо важным делам, а также руководители межрайонных следственных отделов — Заельцовского, Ордынского, Болотнинского, Чановского, Железнодорожного и другие. Двум сотрудникам урезали премию за третий квартал. Решение по ещё двум сотрудникам будет принято после их выхода из отпуска.
Редакция НГС направила запрос в новосибирское Следственное Управление Следственного Комитета России с просьбой прокомментировать ситуацию. Также запрос направлен в СК России с просьбой прокомментировать саму проверку и причины ее организации.
Что будет дальше?
Кадровая встряска в новосибирском Следственном Управлении связана с низкой результативностью работы, сообщил корреспонденту НГС источник, имеющий богатый опыт работы в правоохранительных органах.
— Сегодня Новосибирская область находится внизу рейтинга по результатам работы по стране — это складывается из статистических показателей. Очевидно, новый руководитель хочет изменить ситуацию, — отметил он.
Собеседник обратил внимание, что к ответственности привлекли не рядовых следователей, а руководство отделов: это, по его словам, подтверждает версию о том, что цель проверки — изменить структурный подход к работе. В частности, москвичи низко оценили работу контрольно-следственного отдела. Его сотрудники следят за тем, как следователи соблюдают законы в процессе расследований: например, чтобы они не обвиняли людей, которые «не подлежат привлечению к ответственности».
— Также отдел следит за тем, чтобы следователи необоснованно не продлевали расследование, — добавил собеседник.
Досталось и отделу криминалистики, который, по его словам, кроме проведения экспертиз также занимается методической работой на месте преступления. Эксперт-криминалист рекомендует следователю, что нужно предпринять для успешного расследования: например, указать на важного свидетеля, назначить экспертизу.
Похоже, неважно дела обстоят и с формированием отчётности в новосибирском управлении: премию урезали руководителю организационно-статистического отделения, чья обязанность — анализировать результаты работы управления. Руководители Ленинского и Советского следственного отделов Новосибирска получили выговоры за «нарушения достоверности статистической отчётности».
Наконец, под ударом оказался и отдел кадров, который отвечает за компетентность набранных сотрудников и зачастую несёт ответственность за их оплошности, подчеркнул собеседник.
— Разумеется, самое строгое из представленных наказаний — неполное служебное соответствие. Если в период этого дисциплинарного взыскания (а это 1 год с момента его вынесения) должностное лицо совершает какой-либо проступок, даже незначительный, его могут уволить либо перевести на нижестоящую должность, — пояснил он.
При этом, по его словам, руководство следственного управления находится в патовой ситуации: многие отделы испытывают сильнейший кадровый голод.
Генерал из Хабаровска показал характер
Если принять за истину версию о том, что инициатива кадровой встряски принадлежит новому начальнику новосибирского следственного управления Евгению Долгалёву, логично вспомнить, что о нём известно.
На сайте регионального следственного управления указано, что карьеру Долгалёв начал в 1992 году в должности следователя прокуратуры Октябрьского района Омска. Затем в разное время был старшим помощником прокурора, заместителем начальника отдела по расследованию особо важных дел, начальником методико-криминалистического отдела прокуратуры Омской области.
В 2007 году после образования Следственного комитета РФ Долгалёв был назначен первым заместителем руководителя следственного управления по Омской области. В 2012 году он перебрался в Алтайский край, где возглавил местных следователей. В 2018 году Евгений Долгалёв был назначен руководителем СУ СК РФ по Хабаровскому краю, а в 2019 году в область его полномочий вошла и Еврейская автономная область.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», медалью «За безупречную службу III, II и I степени», памятной медалью «300 лет первой следственной канцелярии».
В начале года мы писали о том, как приход нового прокурора Новосибирской области Александра Бучмана обернулся кадровым вихрем среди сотрудников надзорного органа.