26 новосибирских следователей наказали после московской проверки — над кем нависла угроза увольнения

Спустя несколько дней стало известно, что контрольные мероприятия коснулись практически всего управления. В распоряжении редакции НГС оказался список сотрудников СК, которые попали в жернова столичной проверки. Большинство из них — руководители среднего и высшего звена.



Речь идёт о приказе за подписью руководителя новосибирского управления СК Евгения Долгалёва. Судя по документу, предупреждение о неполном служебном соответствии получили:



— руководитель контрольно-следственного отдела Елена Сараева (за низкую требовательность к подчиненным, ненадлежащий контроль за уголовно-процессуальными проверками и расследованием уголовных дел);