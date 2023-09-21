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Высокопоставленный новосибирский следователь подал рапорт об отставке после проверки из Москвы

Виталий Зарипов проработал в силовых структурах почти 35 лет

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Долгое время Зарипов исполнял обязанности начальника новосибирского управления СК

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Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области Виталий Зарипов подал рапорт об отставке. Решение высокопоставленный силовик принял после проверки из Москвы, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, проверку работы новосибирского управления центральным аппаратом инициировал недавно назначенный руководитель СУ СК по НСО Евгений Долгалёв. Известно, что она продолжалась в течение двух недель. В результате заместитель Долгалёва Виталий Зарипов написал рапорт об отставке.

— Зарипов длительное время исполнял обязанности руководителя ведомства и находился в постоянной зоне критики руководителя ведомства Бастрыкина А. И., — подчеркнул источник.

В ноябре 2022 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обрушился с критикой на Виталия Зарипова в связи с ситуацией вокруг Хилокского рынка в Новосибирске: оказание небезопасных услуг, напряженная криминогенная обстановка. Участники видеоконференции рассказывали корреспонденту НГС, что главный следователь России дал новосибирским коллегам месяц на исправление ситуации.

Известно, что Виталий Зарипов планирует сложить полномочия 2 октября.

По данным сайта новосибирского управления СК, в 1989 году Зарипов окончил Томский университет по специальности «Правоведение». Начал карьеру стажером, постепенно дослужившись до начальника отдела по надзору за следствием и дознанием Новосибирской областной прокуратуры. В 2007 году перешёл на работу в Следственный комитет. Заместителем руководителя новосибирского управления трудился с 2011 года.

Редакция НГС запросила комментарий по ситуации в новосибирском управлении Следственного комитета.

В мае новосибирский прокурор Виталий Чернов, контролировавший следователей и оперативников, внезапно собрался на пенсию. Исчточник НГС намекал, что решение было принято «вынужденно».

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