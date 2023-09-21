Высокопоставленный новосибирский следователь подал рапорт об отставке после проверки из Москвы

Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области Виталий Зарипов подал рапорт об отставке. Решение высокопоставленный силовик принял после проверки из Москвы, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника, проверку работы новосибирского управления центральным аппаратом инициировал недавно назначенный руководитель СУ СК по НСО Евгений Долгалёв. Известно, что она продолжалась в течение двух недель. В результате заместитель Долгалёва Виталий Зарипов написал рапорт об отставке.
— Зарипов длительное время исполнял обязанности руководителя ведомства и находился в постоянной зоне критики руководителя ведомства Бастрыкина А. И., — подчеркнул источник.
В ноябре 2022 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обрушился с критикой на Виталия Зарипова в связи с ситуацией вокруг Хилокского рынка в Новосибирске: оказание небезопасных услуг, напряженная криминогенная обстановка. Участники видеоконференции рассказывали корреспонденту НГС, что главный следователь России дал новосибирским коллегам месяц на исправление ситуации.
Известно, что Виталий Зарипов планирует сложить полномочия 2 октября.
По данным сайта новосибирского управления СК, в 1989 году Зарипов окончил Томский университет по специальности «Правоведение». Начал карьеру стажером, постепенно дослужившись до начальника отдела по надзору за следствием и дознанием Новосибирской областной прокуратуры. В 2007 году перешёл на работу в Следственный комитет. Заместителем руководителя новосибирского управления трудился с 2011 года.
Редакция НГС запросила комментарий по ситуации в новосибирском управлении Следственного комитета.
В мае новосибирский прокурор Виталий Чернов, контролировавший следователей и оперативников, внезапно собрался на пенсию. Исчточник НГС намекал, что решение было принято «вынужденно».