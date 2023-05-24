Новосибирский прокурор, контролирующий следователей и оперативников, внезапно собрался на пенсию

Начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов заявил об уходе на пенсию. Об этом в редакцию НГС сообщил источник в силовых структурах.
— 22 мая Виталий Чернов сообщил о своём намерении выйти на пенсию, — сообщил корреспонденту НГС собеседник.
На вопрос о причинах ухода на пенсию источник ответил уклончиво. Он подчеркнул, что Чернов «не устал», тем самым намекнул на вынужденный характер принятого решения.
В пресс-службе Новосибирской прокуратуры информацию о выходе Чернова на пенсию не подтвердили, но и не опровергли.
— Начальник управления Виталий Чернов в настоящее время в отпуске, — сообщили в прокуратуре.
Виталию Чернову 45 лет. По Федеральному закону №144 «Об оперативно-розыскной деятельности», сотрудники управления, которое он пока возглавляет, надзирают за работой оперативников и следователей. В частности, они могут запрашивать результаты оперативных мероприятий: например, «прослушки». Также при определенных условиях сотрудники указанного управления могут получить информацию об агентуре, лицах, внедренных в преступные сообщеcтва и т.д.
В середине 2010-х занимал пост прокурора Железнодорожного района Новосибирска, затем получил должность начальника управления в областной прокуратуре. Ведомство тогда возглавлял Владимир Фалилеев. В феврале 2022 года его задержали по обвинению в получении взяток за покровительство торговцев на месте бывшей Гусинобродской барахолки. В настоящее время Фалилеев находится в СИЗО. Сейчас Прокуратуру Новосибирской области возглавляет бывший прокурор Амурской обалсти Александр Бучман.
Накануне стало известно, что главного борца с коррупцией в Новосибирской области Владимира Вялкова увольняют с формулировкой »в связи с утратой доверия».