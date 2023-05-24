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Новосибирский прокурор, контролирующий следователей и оперативников, внезапно собрался на пенсию

Виталию Чернову сейчас 45 лет

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Виталий Чернов раньше был прокурорм Железнодорожного района Новосибирска

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Начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Прокуратуры Новосибирской области Виталий Чернов заявил об уходе на пенсию. Об этом в редакцию НГС сообщил источник в силовых структурах.

— 22 мая Виталий Чернов сообщил о своём намерении выйти на пенсию, — сообщил корреспонденту НГС собеседник.

На вопрос о причинах ухода на пенсию источник ответил уклончиво. Он подчеркнул, что Чернов «не устал», тем самым намекнул на вынужденный характер принятого решения.

В пресс-службе Новосибирской прокуратуры информацию о выходе Чернова на пенсию не подтвердили, но и не опровергли.

— Начальник управления Виталий Чернов в настоящее время в отпуске, — сообщили в прокуратуре.

Виталию Чернову 45 лет. По Федеральному закону №144 «Об оперативно-розыскной деятельности», сотрудники управления, которое он пока возглавляет, надзирают за работой оперативников и следователей. В частности, они могут запрашивать результаты оперативных мероприятий: например, «прослушки». Также при определенных условиях сотрудники указанного управления могут получить информацию об агентуре, лицах, внедренных в преступные сообщеcтва и т.д.

В середине 2010-х занимал пост прокурора Железнодорожного района Новосибирска, затем получил должность начальника управления в областной прокуратуре. Ведомство тогда возглавлял Владимир Фалилеев. В феврале 2022 года его задержали по обвинению в получении взяток за покровительство торговцев на месте бывшей Гусинобродской барахолки. В настоящее время Фалилеев находится в СИЗО. Сейчас Прокуратуру Новосибирской области возглавляет бывший прокурор Амурской обалсти Александр Бучман.

Накануне стало известно, что главного борца с коррупцией в Новосибирской области Владимира Вялкова увольняют с формулировкой »в связи с утратой доверия».

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