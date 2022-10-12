«Отмывал машины от крови»: как санитар стал прокурором Новосибирской области — что известно об Александре Бучмане
Новый глава региональной прокуратуры называет себя юридическим романтиком
11 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего прокурора Амурской области главой надзорного ведомства Новосибирской области. Журналист НГС Павел Тиунов собрал всё, что на сегодняшний день известно об Александре Бучмане.
Карьера
Александр Бучман родился в 1983 году в городе Орск Оренбургской области в семье акушера-гинеколога и учителя русского языка и литературы. В интервью «Амурскому областному телевидению» Бучман заявил, что у него было «нормальное российское детство»: в школе был хорошистом, занимался спортом, гулял с друзьями во дворе, зимой предпочитал катание с горок.
После школы отец-медик устроил будущего прокурора работать санитаром в бригаду скорой помощи. По словам Александра Бучмана, это была воспитательная инициатива родителей, которые решили показать сыну реальное положение дел в жизни.
— Они (родители) хотели показать мне, как живут люди. Чтобы я понял, что мы неплохо живем. Таким образом я, можно сказать, окунулся в жизнь. Носил за врачами медицинские ящики, отмывал машины скорой от крови наутро. Интересная была работа. На ней я заработал свои первые деньги, — рассказывал Бучман.
Однако продолжить карьеру в медицине Александр не захотел, его привлекала юриспруденция: защита прав человека. По его словам, его пленила «юридическая романтика», поэтому он поступил на профильный факультет в Московский институт права. Первую практику Бучман проходил в Орской транспортной прокуратуре, по результатам которой решил пойти на госслужбу. В 2005 году был назначен на должность следователя прокуратуры Дзержинского района Оренбурга. Первые впечатления от работы, по его словам, получил после встречи с маньяком — серийным убийцей женщин, который оказался каннибалом и хранил расчлененные тела в холодильнике.
— Тогда я в первый раз задумался, нужно ли мне всё это. Стоит ли этому посвящать жизнь?! Тем не менее не ушел, остался, — подчеркивал Бучман.
За 8 лет в Оренбурге Александр Бучман дослужился до заместителя прокурора города. В 2013 году он переехал в Калининградскую область, где его назначили на пост Светлогорского межрайонного прокурора. Стремительный карьерный скачок связывают с назначением на пост главы калининградской прокуратуры Сергея Табельского, с которым Бучман работал в Оренбурге в середине 2000-х. В 2017 году Табельского назначили прокурором Краснодарского края, через год пост его заместителя получил Александр Бучман.
— Разная жизнь в этих регионах — Оренбургская область, Калининградская область, Краснодарский край. Разные люди. В зависимости от региона выстраивается принцип работы. Например, Краснодар — город с высоким темпом жизни: приходилось быстро принимать решения, иной раз некогда было даже посоветоваться, — комментировал прокурор.
10 декабря 2020 года Александр Бучман был назначен на пост главы прокуратуры Амурской области. Он руководил надзорным ведомством менее двух лет. В течение последних лет часто фигурировал в СМИ в рамках сообщений о проводимых проверках, открытых приемах граждан. В большинстве случаев прокурор обращал внимание на нарушения в области реализации проектов в сфере здравоохранения.
В июне 2022 года Александру Бучману присуждено звание государственного советника юстиции 3-го класса, что соответствует воинскому и специальному званию генерал-майор. Через 3 месяца президент РФ Владимир Путин назначил его прокурором Новосибирской области.
Семья
Александр Бучман женат, у него двое несовершеннолетних сыновей. В Оренбурге живут его мама, а также старшие брат и сестра. Брат — известный в городе врач — акушер-гинеколог, который пошел по стопам отца.
Супруга прокурора — Марина Бучман. Александр рассказывал, что познакомился с ней в институте, отмечал, что она работает финансистом. Известно, что Марина Бучман в период пребывания в Калининграде занимала должность заместителя председателя комитета по социальной политике городской администрации. На своей странице в Facebook* женщина отметила, что училась в МГУ имени Ломоносова. Судя по опубликованным фотографиям, Марина Бучман любит путешествовать: в альбоме хранятся фотографии, сделанные в испанском городе Бенидорм, а также у Люксембургского дворца в Париже.
Александр Бучман называет свою семью одним из базовых устоев в своей жизни. Дома, по его словам, у него создан надежный тыл, где можно забыть о работе.
— Быт налажен, дома ждут супруга, дети. Происходит своего рода психологическая разгрузка. Нужно уметь оставлять проблемы на работе, уделять время семье и находить положительные эмоции в своей текущей жизни, — отмечал Бучман.
Прокурор также подчеркивал, что очень близок с матерью, с которой созванивается несколько раз в неделю. Считает себя «заботливым сыном».
Декларации
НГС проанализировал налоговые декларации Александра Бучмана за последние пять лет. По данным из открытых источников, благосостояние семьи прокурора постепенно растет.
Так, по итогам 2017 года Бучман задекларировал доход в размере 1,23 млн рублей, его жена заработала чуть больше — 1,34 млн рублей. В распоряжении супругов и их детей находилась квартира площадью 58,4 кв. м (в пользовании), еще одной квартирой площадью 78,4 кв. м Бучманы владели совместно. Жена прокурора также отметила, что в собственности имеет автомобиль BMW X3.
За 2018 год Александр Бучман указал доход в 1,45 млн рублей, жена — 1,39 млн. Список задекларированного имущества супругов совпал с прошлогодними данными.
Год спустя доходы Бучмана, который на тот момент занял пост заместителя прокурора Краснодарского края, выросли почти вдвое — до 2,46 млн рублей. Марина Бучман стала тоже больше зарабатывать — 3,4 млн рублей. Во владении супругов оставалась квартира площадью 78 кв. м, но в пользовании появилась новая — 107 кв. м. Жена прокурора пересела на автомобиль BMW X4.
За 2020 год главный прокурор Амурской области Александр Бучман задекларировал 2,6 млн рублей, а в 2021 году его доходы выросли на миллион — до 3,7 млн рублей. Жена прокурора по итогам прошлого года заработала 2,8 млн рублей. Также у Марины Бучман в собственности появилась новая квартира площадью 162 кв. м, но остался прежний автомобиль BMW X4. При этом супруги продолжают совместно владеть квартирой в 78 кв. м.
«Я справедливый»
В интервью амурским журналистам Александр Бучман охарактеризовал себя как «справедливый прокурор». Он подчеркнул, что изначально отбросил мысли стать адвокатом, поскольку «адвокатам приходится защищать людей, несмотря на свое видение ситуации». Новый прокурор Новосибирской области также отмечал, что он трудолюбив и проявляет упорство в достижении цели.
— У меня черта характера: если я что-то не закончил, могу 2–3 суток работать, пока не приду к логическому умозаключению. Стараюсь заканчивать работу на работе, домой не носить, — заявлял Бучман.
По словам Александра Бучмана, он готов уволить подчиненного, если заметит в нём «бесчеловечное отношение к гражданам».
В Новосибирске тем временем продолжают судить экс-прокурора города Дениса Ференца, который проходит обвиняемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Также идет расследование дела об особо крупном мошенничестве, в котором обвиняют бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева.
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