«Отмывал машины от крови»: как санитар стал прокурором Новосибирской области — что известно об Александре Бучмане

11 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего прокурора Амурской области главой надзорного ведомства Новосибирской области. Журналист НГС Павел Тиунов собрал всё, что на сегодняшний день известно об Александре Бучмане.



Карьера

Александр Бучман родился в 1983 году в городе Орск Оренбургской области в семье акушера-гинеколога и учителя русского языка и литературы. В интервью «Амурскому областному телевидению» Бучман заявил, что у него было «нормальное российское детство»: в школе был хорошистом, занимался спортом, гулял с друзьями во дворе, зимой предпочитал катание с горок.

