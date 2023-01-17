Список Бучмана. Приход нового генерала обернулся кадровым смерчем в прокуратуре Новосибирской области

В октябре 2022 года новым прокурором Новосибирской области стал Александр Бучман. Спустя месяц после его прихода региональное ведомство, по неофициальным данным, накрыл вихрь кадровых перестановок. Так, по словам источника НГС, сотрудников новосибирской прокуратуры якобы лишают высоких должностей, переводят на работу в районы с понижением в должности, просят уходить на пенсию. Корреспондент НГС Павел Тиунов изучил эти данные, а также связался с людьми, чьи фамилии фигурируют в кадровом списке. На десерт — поразительный ответ ведомства на официальный запрос по ситуации.
Кто якобы попал под перестановки
Значительные кадровые изменения в прокуратуре Новосибирской области, по неофициальным данным, произошли в течение последних двух месяцев, сообщил редакции НГС источник, знакомый с ситуацией. Перестановки, по его словам, коснулись в первую очередь руководящего состава.
Так, по словам собеседника, первый заместитель прокурора области Сергей Коростылев планирует переход в прокуратуру Свердловской области. Известно, что с 2018 года он работал в прокуратуре Краснодарского края вместе с нынешним главой новосибирского ведомства Александром Бучманом.
Заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Александр Феофанов в ближайшее время будет назначен исполняющим обязанности прокурора Кочковского района с последующим утверждением в должности.
Готовится назначение нового прокурора Новосибирского района. Им с большой долей вероятности станет начальник отдела по противодействию коррупции Павел Илык. При этом заместитель районного прокурора Олег Бобровский к настоящему моменту уже уволен: его якобы уличили в компрометирующем поступке на рабочем месте.
Отставка может грозить и начальнику отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью Сергею Захарову: якобы из-за жалобы жителя Дзержинского района, который на приеме у Бучмана заявил, что Захаров мешает возбудить дело в отношении его обидчика.
Сразу несколько высокопоставленных силовиков, по словам источника, ушли в отпуска или отсутствуют по иным причинам, а их перспективы продолжить работать в прокуратуре стали весьма туманными.
В частности, начальник отдела управления по надзору за соблюдением федерального законодательства Денис Лаптев временно отсутствует на службе по личным уважительным причинам по якобы после отказа от должности прокурора Чановского района.
Начальник отдела кадров Николай Архипов тоже на работе отсутствует по уважительным причинам: по словам источника, после предложения выйти на пенсию.
Наконец, старший помощник прокурора области по собственной безопасности и физической защите Владимир Щербаков находится вне рабочего места также по уважительным причинам после инцидента в кафе, где у него якобы случилась потасовка, закончившаяся травмами. Ему, по словам источника, руководство посоветовало искать новую работу.
«Вы всё увидите»
Редакция НГС попыталась связаться с сотрудниками, чьи фамилии указаны в списке кадровых перестановок новосибирской прокуратуры. Дозвониться удалось лишь до трех человек. Общение с каждым из них заняло меньше минуты.
Павел Илык после вопроса о грядущем назначении на должность прокурора Новосибирского района глубоко вздохнул.
— Вы всё увидите, когда будут соответствующие приказы генерального прокурора. Вам комментировать не буду, особенно изданию НГС. Всего доброго, — заявил Илык.
Олег Бобровский даже не дослушал вопрос до конца.
— Я оставлю это без комментариев. Обращайтесь к действующим сотрудникам органов прокуратуры. Всего доброго, — отметил он, таким образом косвенно подтвердив свое увольнение.
Николай Архипов новость о своем возможном увольнении встретил со смехом.
— Пока служу. Все комментарии — к Маниловой, старпому по взаимодействию со СМИ. И на сотовый звонить не надо, я же вам его не давал, это неправильно. Рабочий у меня есть. Всего доброго, — заявил он.
При этом Архипов подчеркнул, что многие сотрудники прокуратуры «смеются над вбросом» о кадровых перестановках. Ранее редакция НГС отправила в ведомство официальный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию из списка. Ответ поразил.
Кадровый вопрос без ответа
Редакция направила запрос 20 декабря. Ответ пришел по почте
Старший советник юстиции в своем ответе напомнила, что прокуратура в соответствии с российским законодательством «действует гласно», информируя население о своей работе всеми возможными способами: через интернет, информационные агентства, печать, радио и телевидение. В первую очередь, по словам Пушкиной, интерес вызывают приговоры по резонансным преступлениям и результаты прокурорских проверок. Кадровые решения в этот список не попали.
Резюмируя, Светлана Пушкина подчеркнула, что информацию о назначениях на прокурорские должности можно черпать с официального сайта ведомства. Остальные кадровые решения огласке, по мнению региональной прокуратуры, не подлежат.
На прошлой неделе начался суд над бывшим заместителем прокурора Новосибирской области Андреем Турбиным. Его обвиняют в получении крупной взятки. Параллельно в Центральном суде рассматривают дело экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца о превышении полномочий. Расследование дела бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, которого обвинили во взяточничестве, продолжается.