Список Бучмана. Приход нового генерала обернулся кадровым смерчем в прокуратуре Новосибирской области

Кто якобы попал под перестановки

Значительные кадровые изменения в прокуратуре Новосибирской области, по неофициальным данным, произошли в течение последних двух месяцев, сообщил редакции НГС источник, знакомый с ситуацией. Перестановки, по его словам, коснулись в первую очередь руководящего состава.

Так, по словам собеседника, первый заместитель прокурора области Сергей Коростылев планирует переход в прокуратуру Свердловской области. Известно, что с 2018 года он работал в прокуратуре Краснодарского края вместе с нынешним главой новосибирского ведомства Александром Бучманом.

