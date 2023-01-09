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Взятку передавали в подъезде: дело бывшего зампрокурора начали слушать в суде

Андрей Турбин полностью признал вину в получении 3 миллионов рублей и 1 тысячи долларов

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Экс-зампрокурора Новосибирской области полностью признал вину

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В Центральном районном суде Новосибирска сегодня, 9 января, начали рассматривать уголовное дело по обвинению бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина в получении особо крупной взятки. Кроме бывшего высокопоставленного сотрудника надзорного ведомства на скамье подсудимых оказался предполагаемый посредник — предприниматель.

Бывший зампрокурора полностью признал вину в получении незаконного вознаграждения.

— Следствием установлено, что один из предпринимателей передал Турбину через посредника взятку в общей сумме свыше трех миллионов рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за обеспечение переквалификации действий представляемого взяткодателем лица, уголовное дело в отношении которого расследовалось органами внутренних дел, на менее тяжкую статью УК РФ, а также за вынесение необходимого процессуального решения по данному уголовному делу и за информирование о его ходе и результатах, — рассказывал об окончании следствия глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в декабре 2022 года.

Сегодня на заседании прозвучало, что первый транш в сумме 3 миллиона рублей Турбин получил за переквалификацию уголовного дела на менее тяжкую статью: вместо разбоя (статья 162 УК РФ) фигуранта должны были обвинить в самоуправстве (ст. 330 УК РФ) — это следует из текста обвинительного заключения. Вторая часть взятки, 1000 долларов, по версии следствия, была передана позже, за то, чтобы регулярно информировать защиту о ходе уголовного дела. Как следует из материалов дела, первый транш Андрей Турбин получил в подъезде собственного дома, второй — в ресторане гостиницы «Хилтон».

Экс-зампрокурора Новосибирской области задержали 16 февраля 2022 года, изначально его отправили в СИЗО, но потом выпустили под домашний арест. За получение особо крупной взятки Андрею Турбину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки, при этом после освобождения он не сможет занимать должности в прокуратуре на срок до 15 лет.

Дело экс-зампрокурора Турбина — далеко не единственный скандал, связанный с Новосибирской областной прокуратурой. Фигурантами уголовных дел также являются бывшие прокуроры Новосибирска и НСО Денис Ференец и Владимир Фалилеев.

Ранее НГС писал о том, что фигурантами коррупционных дел в Новосибирской области стали сразу шестеро полицейских. Всех их обвинили в организации незаконной миграции.

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