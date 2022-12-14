Шестеро полицейских стали фигурантами уголовных дел о незаконной миграции в Новосибирской области

Шестеро полицейских из Новосибирской области и десять их помощников стали фигурантами уголовных дел об организации незаконной миграции. Видео задержания двоих — начальника по вопросам миграции «Ордынского» отдела полиции Сергея Пилиповича и сотрудника ГИБДД Гойджи Гусейнова — опубликовал телеграм-канал Mash.Siberia.
Пилиповича задержали в собственном доме, Гусейнова — на больничной койке, причем лег в лечебное учреждение он, по данным телеграм-канала, непосредственно в день задержания. Как сообщил НГС источник в правоохранительных органах, все задержания произошли в разное время, в частности Сергей Пилипович был задержан не менее двух месяцев назад, недавно ему продлили домашний арест.
Также, по информации издания, были задержаны полицейские из Железнодорожного, Дзержинского и Октябрьского районов Новосибирска.
Фигурантами уголовных дел стали еще четверо полицейских — как удалось выяснить НГС, это были специалист-эксперт отдела по вопросам миграции отдела полиции
Как сообщали в Железнодорожном суде Новосибирска, Ражева отправили под домашний арест 23 ноября 2022 года:
— Рассмотрено ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ражева Андрея <...>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 322.1 УК РФ, по факту организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору, — рассказали в суде. — В отношении Ражева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 24 суток, то есть до 16 января 2023-го.
Начальнице отдела по вопросам миграции полиции Дзержинского района Новосибирска, по данным источника НГС, также избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, процесс прошел на прошлой неделе.
В пресс-службе регионального следственного управления СК рассказали, что злоумышленники работали не в одиночку, а с помощниками, которые не служили в МВД:
— Следствием установлено, что фигуранты уголовных дел в 2022 году, действуя в составе двух организованных групп и группы лиц по предварительному сговору организовали незаконное пребывание в Российской Федерации иностранных граждан путем внесения в информационные базы МВД России недостоверных сведений о регистрации их по месту пребывания. — сообщили в ведомстве. — Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные сотрудниками ГУ МВД России и УФСБ России по Новосибирской области.
В областном главке МВД сообщили, что по всем фактам проводятся служебные проверки.
— При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В главке также добавили, что двое сотрудников уже уволены. По данным источника НГС, это Сергей Пилипович и Гойджа Гусейнов.
Ранее НГС писал о том, что ФСБ задержала пятерых новосибирских полицейских. Их заподозрили в вымогательстве.