Шестеро полицейских стали фигурантами уголовных дел о незаконной миграции в Новосибирской области

Также, по информации издания, были задержаны полицейские из Железнодорожного, Дзержинского и Октябрьского районов Новосибирска.



Фигурантами уголовных дел стали еще четверо полицейских — как удалось выяснить НГС, это были специалист-эксперт отдела по вопросам миграции отдела полиции № 2 «Железнодорожный» УМВД России по Новосибирску Андрей Ражев, начальник отдела по вопросам миграции полиции Дзержинского района Новосибирска, а также двое сотрудников Октябрьского отдела полиции.

Как сообщали в Железнодорожном суде Новосибирска, Ражева отправили под домашний арест 23 ноября 2022 года: