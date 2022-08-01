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Экс-заместителя прокурора Новосибирской области отпустили под домашний арест

С 16 февраля 2022 года Андрей Турбин находился в СИЗО

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Андрея Турбина заподозрили в получении взяток в особо крупном размере

Андрея Турбина заподозрили в получении взяток в особо крупном размере

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Сегодня, 1 августа, бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

— Постановление районного суда о продлении срока содержания под стражей отменено с вынесением нового постановления об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с установлением определенных ограничений, — рассказали НГС в канцелярии по уголовным делам апелляционной инстанции Новосибирского областного суда. — Материал направлен в районный суд.

Андрей Турбин занимал пост заместителя прокурора Новосибирской области вплоть до 2018 года, а затем был переведен на должность заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора, однако на новом месте проработал недолго и в том же году ушел на пенсию.

Его задержали 16 февраля 2022 года по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, санкции этой статьи предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. В тот же день оперативники ФСБ пришли и к его начальнику — бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву. Источники НГС рассказывали о коррупционных связях высокопоставленных прокуроров с руководством ТЦ «Восток», однако коммерсанты это опровергали. Обоим отставным прокурорам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Еще один бывший заместитель прокурора области, Любовь Кузьменок, находилась в розыске до 4 июля 2022 года и была задержана в Москве. Она заявила, что не скрывалась от следствия в Испании, а лечилась от коронавируса в Республике Беларусь.

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