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Бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина заключили в СИЗО на два месяца

Его подозревают в получении взяток от коммерсантов и криминалитета

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Андрей Турбин и его бывший начальник Владимир Фалилеев возглавляли областную прокуратуру до 2018 года, одновременно уволились после проверки Генпрокуратуры РФ. Их обоих <a href="https://ngs.ru/text/criminal/2022/02/16/70447838/" class="_" target="_blank">задержали накануне</a>, 16 февраля 2022 года

Андрей Турбин и его бывший начальник Владимир Фалилеев возглавляли областную прокуратуру до 2018 года, одновременно уволились после проверки Генпрокуратуры РФ. Их обоих задержали накануне, 16 февраля 2022 года

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17 февраля в суде Центрального района Новосибирска на 2 месяца заключили в СИЗО бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Турбина, обвиняемого в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), до 14 апреля 2022 года, — сообщил источник НГС в суде.

Сегодня же избрали меру пресечения и предполагаемому взяткодателю — бизнесмену Сергею Белоусу, гендиректору ООО «Мандарин» и учредителю ООО «Евразия Сибирь» и «Евразия Сибирь Плюс». Белоуса также заключили в СИЗО до 14 апреля.

На момент публикации этого материала избирается мера пресечения и самому экс-прокурору НСО Владимиру Фалилееву. Судья ушла в совещательную комнату для принятия решения. Подробности — скоро на нашем сайте.

Согласно данным «Контур.Фокуса», соучредителями ООО «Мандарин» являются известные новосибирские бизнесмены Олег Яровой, Эдуард Таран. На 35% компания принадлежит«Парскон Инвестментс Лимитед» (Кипр). Еще два учредителя — Валерия Войшевич и Виктор Лейкус. На конец 2020 года баланс компании составлял почти 800 миллионов рублей, при этом задекларирован убыток 406 тысяч рублей по итогам года.

Кстати, Олег Яровой — бывший генеральный директор завода «Винап», сейчас он — фигурант уголовного дела о мошенничестве, которое связано с уголовным преследованием бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца.

О задержании бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца стало известно утром 23 ноября. Денис Ференец занимал должность прокурора Новосибирска с 2016 по 2020 год. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По предварительным данным, задержание бывшего прокурора Новосибирска связано с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» бизнесмена Олега Ярового, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фалилеева и Турбина задержали утром 16 февраля сотрудники ФСБ. По данным источника НГС, их подозревают в получении взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток» за покровительство и уход от проверок. Официальных комментариев ФСБ и СК (делом занимается столичное управление СК) НГС не получил. Запросы были направлены накануне утром.

Руководство новосибирского ТЦ «Восток» отрицает свою связь с делом экс-прокурора области Владимира Фалилеева, сообщает «Тайга.инфо».

СЮЖЕТ

Задержание экс-прокурора Задержание экс-прокурора

Чем отметились Фалилеев и его заместители за годы работы в Новосибирске (один из замов, кстати, избежал ареста из-за заграничного турне), сколько они зарабатывали и прочие интересные факты — в материале НГС.

Ранее НГС рассказывал о новосибирских чиновниках и силовиках, которых уволили из-за утраты доверия. Рассказываем, почему это с ними произошло и какие разбирательства дошли до суда.

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