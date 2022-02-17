Бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина заключили в СИЗО на два месяца

Чем отметились Фалилеев и его заместители за годы работы в Новосибирске (один из замов, кстати, избежал ареста из-за заграничного турне), сколько они зарабатывали и прочие интересные факты — в материале НГС.



Ранее НГС рассказывал о новосибирских чиновниках и силовиках, которых уволили из-за утраты доверия. Рассказываем, почему это с ними произошло и какие разбирательства дошли до суда.

