Неугодный список. Каких новосибирских чиновников и силовиков внесли в реестр уволенных из-за утраты доверия

Как указано в реестре, Алексеевы лишились своих должностей из-за проблем с их декларациями о доходах (в частности, из-за источников средств для покупки участков, ценных бумаг или недвижимости).



Еще один заместитель главы сельсовета — на этот раз Кудельно-Ключевского в Тогучинском районе — Ольга Подзорова лишилась должности в 2019 году. В реестре нет четких данных о том, с чем именно связано увольнение, — это был или конфликт интересов, или проблемы с декларациями. Зато известно, что за год до своего увольнения Ольга Подзорова судилась с администрацией сельсовета, требуя включить в стаж период трудовой деятельности. Но исковое заявление суд оставил без рассмотрения.



Снова конфликт интересов — и снова увольнение, на этот раз в Минобре региона. В 2018 году был уволен Денис Казаченок, в его случае есть конкретная формулировка: «непринятие гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является».



А вот в случае с Сергеем Черкасовым, начальником отдела архитектуры, строительства и ЖКХ при администрации рабочего поселка Коченево, увольнением дело не закончилось. В 2018 году он был уволен из-за конфликта интересов, а в 2020 году получил 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за взятку в размере 600 тысяч рублей. Эти деньги, как сообщает следком, предназначались для содействия оформления документов на участок в районе железнодорожного вокзала Коченево.

