Неугодный список. Каких новосибирских чиновников и силовиков внесли в реестр уволенных из-за утраты доверия

За последние годы Новосибирская область не раз переживала скандалы, связанные с увольнением крупных представителей власти. Что уж говорить, в 2014 году своего кресла лишился на тот момент губернатор Василий Юрченко — приказ о его увольнении в связи с утратой доверия подписал президент. В России существует публичный реестр, куда попадают госслужащие, лишившиеся своих насиженных мест именно из-за утраты доверия. Например, из-за коррупционных нарушений или сокрытия части доходов. Корреспондент НГС Ксения Лысенко изучила этот реестр и обнаружила там десятки фамилий госслужащих из Новосибирской области (но без губернаторов и депутатов). Что натворили уволенные чиновники и в каких случаях дело дошло до суда?
Как говорится на сайте прокуратуры РФ, формулировка «утрата доверия» подразумевает действия или бездействия госслужащего, «которые порождают обоснованные сомнения в его честности, порядочности, добросовестности, искренности мотивов его поступков, способности эффективно исполнять свои должностные обязанности». Информация о госслужащих, утративших доверие и лишившихся своих должностей по этой причине, попадает в публичный реестр и хранится там в течение 5 лет. Эти данные могут быть удалены и раньше – в случае отмены акта об увольнении, решения суда об отмене акта или смерти самого госслужащего.
Администрации и министерства
Почти в одно и то же время из администрации Кудряшовского сельсовета были уволены Илья и Николай Алексеевы. Первый работал ведущим специалистом (юристом) в администрации, а второй — заместителем главы сельсовета. За шесть лет до своего увольнения, в 2012 году, именно Николай Алексеев попытался возглавить Новосибирский район, но проиграл предварительное голосование единственному конкуренту — единороссу Василию Борматову, которого поддержал тогда губернатор Юрченко. Кстати, годы работы в сельсовете для Николая Алексеева пришлись на эпоху Сергея Карелина — старший брат депутата Госдумы до 2017 года был главой Кудряшей.
Как указано в реестре, Алексеевы лишились своих должностей из-за проблем с их декларациями о доходах (в частности, из-за источников средств для покупки участков, ценных бумаг или недвижимости).
Еще один заместитель главы сельсовета — на этот раз Кудельно-Ключевского в Тогучинском районе — Ольга Подзорова лишилась должности в 2019 году. В реестре нет четких данных о том, с чем именно связано увольнение, — это был или конфликт интересов, или проблемы с декларациями. Зато известно, что за год до своего увольнения Ольга Подзорова судилась с администрацией сельсовета, требуя включить в стаж период трудовой деятельности. Но исковое заявление суд оставил без рассмотрения.
Снова конфликт интересов — и снова увольнение, на этот раз в Минобре региона. В 2018 году был уволен Денис Казаченок, в его случае есть конкретная формулировка: «непринятие гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является».
А вот в случае с Сергеем Черкасовым, начальником отдела архитектуры, строительства и ЖКХ при администрации рабочего поселка Коченево, увольнением дело не закончилось. В 2018 году он был уволен из-за конфликта интересов, а в 2020 году получил 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за взятку в размере 600 тысяч рублей. Эти деньги, как сообщает следком, предназначались для содействия оформления документов на участок в районе железнодорожного вокзала Коченево.
Полиция
В реестре четыре сотрудника регионального ГУ МВД, два из них работали в отделах по делам несовершеннолетних. В 2019 году в реестр попал Сергей Петухов из отдела полиции № 4 по Калининскому району из-за нарушений в своей декларации о доходах, а в 2020 году — его коллега, старший участковый Николай Хлюстов из Здвинского отделения полиции. Причины — конфликт интересов и нарушения в предоставлении сведений об имуществе, доходах и расходах.
В 2020 году должность потерял начальник отделения контрольно-профилактической работы управления ГИБДД Владислав Вилков. Его уволили из-за нарушения порядка предоставления декларации.
В прошлом году был уволен еще один начальник — Евгений Азаров, управлявший объединенным складом вооружения и материально-технического имущества в центре хозяйства и сервисного обеспечения в ГУ МВД. И снова причина в нарушениях при подаче декларации о доходах и имуществе.
Суды и приставы
Самое большое количество новосибирских госслужащих Новосибирской области, попавших в черный список, как оказалось, работало в управлении судебных приставов, судебном департаменте и управлении по обеспечению деятельности мировых судей.
Старшего судебного пристава Черепановского района Сергея Дёмина уволили осенью 2019 года, в реестре есть информация о том, что он не сообщил о «личной заинтересованности при исполнении должностных обязательств», а также не принял меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Выяснилось, что Сергей Дёмин, как начальник отдела, получил от должника взятку в 300 тысяч за снятие запрета на совершение действий по регистрации недвижимого имущества. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области тогда уточняли НГС, что речь шла о снятии запрета за долг в 950 тысяч рублей. За эти деньги Сергей Дёмин обещал снять запрет на регистрацию с земельного участка и нежилого помещения.
В прошлом году Сергею Дёмину объявили приговор: 3,5 миллиона рублей штрафа и запрет занимать должности во властных структурах. Позже суд смягчил приговор и назначил 2 миллиона рублей штрафа, оставив запрет на госслужбу в силе.
Еще один пристав, Сергей Кольцов, был уволен в 2018 году, в реестре есть упоминание закона «О противодействии коррупции» и «обязанности государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений». Виктор Тырышкин лишился работы в УФССП в 2019 году из-за нарушения порядка предоставления декларации о доходах и имуществе.
Администратор Тогучинского районного суда Татьяна Клеттер утратила доверие и была уволена в конце 2020 года из-за непредоставления своей декларации.
В октябре 2018 года в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области произошло сразу два увольнения. Своих кресел лишились начальник управления Виктор Чиркунов и его заместитель (он также работал начальником отдела материально-технического обеспечения управления) Сергей Соколов. Уголовное дело на Чиркунова возбудили в июне 2018 года по материалам регионального управления ФСБ. Удалось выяснить, что чиновник с 2015-го по 2016 год подписывал с ООО «МаленГрупп» ряд госконтрактов на 9,2 миллиона рублей, зная, что партнер не сможет или не собирается полностью исполнять обязательства. Также Чиркунов утверждал накладные о закупке кондиционеров, компьютеров и оргтехники, которые по факту не были поставлены. Тем самым причинил ущерб бюджету в 4,6 миллиона рублей.
Его зам Сергей Соколов заключил досудебное соглашение со следствием, дал показания на своего руководителя и отделался наказанием в 2 года и 8 месяцев условного срока заключения и штрафом в 150 тысяч рублей за соучастие в растрате.
А вот Виктор Чиркунов получил 3,5 года лишения свободы условно и штраф в 300 тысяч рублей. Более подробно об управлении по обеспечению деятельности мировых судей и новом деле председателя облсуда Риммы Шатовкиной НГС рассказывал в прошлом году.
Налоговая служба, пенсионный фонд, Ростехнадзор
Специалист первого разряда отдела камеральных проверок из налоговой службы Евгения Смагина была уволена в связи с конфликтом интересов. Эти данные были внесены в реестр утративших доверие в конце 2020 года.
У Нино Шаталовой, работавшей главным специалистом-экспертом клиентской службы в управлении пенсионного фонда в Октябрьском районе, были обнаружены счета в иностранных банках. Женщину уволили летом 2018 года.
В 2018 году в реестр попал заместитель начальника Новосибирского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора Давид Абесадзе. В реестре указано, что он нарушил закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (№79-ФЗ) и не предоставил сведения о доходах.
Спустя 3 года по недоверию был уволен его коллега из этого же отделения Ростехнадзора — государственный инспектор Александр Олисов. Причина всё та же — нарушения в порядке подачи декларации.
Осенью прошлого года мы вспомнили, как развивалась карьера известных чиновников, на которых заводили уголовные дела, а также выяснили, где они сейчас работают.
В конце прошлого года суд поставил точку в деле губернатора Василия Юрченко. Он требовал 5,7 миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по статье «Превышение должностных полномочий» — дело было возбуждено в 2014 году, а прекращено в 2017 году. Но суд постановил выплатить ему только 289 847 рублей из казны РФ.