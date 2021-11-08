Экс-начальника управления мировых судей НСО осудили за растрату 4,6 миллиона рублей

8 ноября в Центральном районном суде Новосибирска обвинительный приговор огласили бывшему начальнику управления по обеспечению деятельности мировых судей региона Виктору Чиркунову. Ему инкриминировалось хищение путем растраты нескольких миллионов из бюджета на закупках кондиционеров, компьютеров и оргтехники.
Уголовное дело на Чиркунова возбудили в июне 2018 года по материалам регионального управления ФСБ. Чекисты выяснили, что чиновник с 2015 по 2016 год подписывал с ООО «МаленГрупп» ряд госконтрактов на
В период следствия и на протяжении всего судебного разбирательства Виктор Чиркунов заявлял о своей невиновности, утверждая, что госконтрактами не занимался. Незадолго до оглашения вердикта суда он изменил свою позицию.
— После того как сторона обвинения представила совокупность доказательств и запросила наказание в виде 4,5 лет лишения свободы и штрафа в полмиллиона рублей, Чиркунов во всем признался и пообещал гасить ущерб. К сегодняшнему дню он возместил 125 тысяч рублей, — сообщила НГС помощник прокурора Центрального района Екатерина Кукченко.
Суд признал Чиркунова виновным в растрате и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно и штраф в 300 тысяч рублей.
По уголовному делу о растрате в 4,6 миллиона рублей управлением по обеспечению деятельности мировых судей проходили еще два фигуранта: заместитель Чиркунова Сергей Соколов и директор «МаленГрупп» Максим Фишер. Как сообщало издание «Прецедент», оба заключили досудебное соглашение, дав показания на экс-начальника управления мировых судей. Соколову за соучастие в растрате в июне 2020 года назначили наказание в 2 года и 8 месяцев условного срока заключения и штраф в 150 тысяч рублей, Фишеру за мошенничество дали 2,5 года условно и назначили стотысячный штраф.
Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», ООО «МаленГрупп» было ликвидировано в июне 2019 года. Однако директор и учредитель фирмы Максим Фишер зарегистрировал другую контору с аналогичным уставным капиталом в 10 тысяч рублей и схожим названием ООО «МАЛЛЕНГРУПП-СЕРВИС», продолжив работать с управлением мировых судей. 31 декабря 2020 года новый бизнес Фишера заключил с управлением контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию телефонных сетей (исполнен частично). Аналогичный контракт «МАЛЛЕНГРУПП-СЕРВИС» заключило с управлением 4 апреля 2019 года (исполнен). Также новая фирма Фишера заключала с управлением мировых судей контракт на заправку картриджей на общую сумму в 2 миллиона рублей (исполнен) и еще двухмиллионный контракт — на оказание услуг по ремонту офисной и вычислительной техники (исполнен частично).
С февраля 2019 года должность руководителя управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области занимает Александр Артеменко. Дозвониться до него для комментария по поводу неоднозначных контрактов с новой фирмой Максима Фишера на момент публикации не удалось: по телефону приемной не отвечают.
С делом заместителя Соколова Сергея Чиркунова была связана и экс-глава Новосибирского областного суда Римма Шатовкина. Как ранее сообщали в СК РФ по НСО, в июле 2018 года Шатовкина, являясь председателем Новосибирского областного суда, истребовала в Советском районном суде города Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу Соколова, в том числе ходатайство о проведении обыска в его жилище. После этого дала указание своему помощнику по факсу направить в правительство Новосибирской области письмо с приложением копий этих документов. В результате Соколов успел скрыть документы, имеющие отношение к делу. За превышение должностных полномочий Шатовкина потеряла свою должность и попала под уголовное дело.