Экс-начальника управления мировых судей НСО осудили за растрату 4,6 миллиона рублей

С делом заместителя Соколова Сергея Чиркунова была связана и экс-глава Новосибирского областного суда Римма Шатовкина. Как ранее сообщали в СК РФ по НСО, в июле 2018 года Шатовкина, являясь председателем Новосибирского областного суда, истребовала в Советском районном суде города Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу Соколова, в том числе ходатайство о проведении обыска в его жилище. После этого дала указание своему помощнику по факсу направить в правительство Новосибирской области письмо с приложением копий этих документов. В результате Соколов успел скрыть документы, имеющие отношение к делу. За превышение должностных полномочий Шатовкина потеряла свою должность и попала под уголовное дело.