Экс-начальник управления мировых судей Новосибирской области признался в растрате 4,6 миллиона

29 октября в Центральном районном суде Новосибирска должны были вынести приговор бывшему начальнику управления мировых судей региона Виктору Чиркунову. Его обвиняли в растрате бюджетных денег с использованием служебного положения на общую сумму 4,6 миллиона рублей. Перед оглашением экс-чиновник признал свою вину и начал неспешно возмещать ущерб, рассмотрение дела возобновили.

Дело на Чиркунова завели по материалам ФСБ в июне 2018 года. По версии следствия, в период с 2015 по 2016 год чиновник подписывал госконтракты на 9,2 миллиона рублей с ООО «МаленГрупп», зная, что компания не сможет их исполнить. Также Виктор Чиркунов утверждал накладные о закупке кондиционеров, компьютеров и оргтехники, которые по факту не были поставлены. Тем самым причинил ущерб бюджету в 4,6 миллиона рублей.