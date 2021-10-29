Экс-начальник управления мировых судей Новосибирской области признался в растрате 4,6 миллиона

Экс-начальник мировых судей в Новосибирске растратил 4,6 млн рублей
29 октября в Центральном районном суде Новосибирска должны были вынести приговор бывшему начальнику управления мировых судей региона Виктору Чиркунову. Его обвиняли в растрате бюджетных денег с использованием служебного положения на общую сумму 4,6 миллиона рублей. Перед оглашением экс-чиновник признал свою вину и начал неспешно возмещать ущерб, рассмотрение дела возобновили.
Дело на Чиркунова завели по материалам ФСБ в июне 2018 года. По версии следствия, в период с 2015 по 2016 год чиновник подписывал госконтракты на 9,2 миллиона рублей с ООО «МаленГрупп», зная, что компания не сможет их исполнить. Также Виктор Чиркунов утверждал накладные о закупке кондиционеров, компьютеров и оргтехники, которые по факту не были поставлены. Тем самым причинил ущерб бюджету в 4,6 миллиона рублей.
— В период следствия и на протяжении судебного разбирательства он свою вину не признавал. А после того как сторона обвинения представила совокупность доказательств в прениях и запросила наказание в виде 4 с половиной лет лишения свободы и штрафа в полмиллиона рублей, Чиркунов признался и пообещал гасить ущерб. До вынесения приговора он частично выполнил обещанное, возместив 125 тысяч рублей к 29 октября, — сообщила НГС помощник прокурора Центрального района Екатерина Кукченко.
Помощник прокурора Центрального района Ксения Короед сообщила, что обвинение настаивало на аресте банковских счетов Чиркунова до момента полного возмещения ущерба. Отреагирует ли суд на это ходатайство — станет известно при вынесении приговора, дата которого пока неизвестна.
Ранее два других фигуранта этого дела — директор «МаленГрупп» Максим Фишер и заместитель Чиркунова Сергей Соколов — заключили досудебное соглашение, дав показания на экс-начальника управления мировых судей. 8 июня 2020 года Соколов за присвоение бюджетных средств получил 2 года и 8 месяцев условного срока со штрафом в 150 тысяч рублей. За четыре дня до этого Фишера признали виновным в мошенничестве и приговорили к 2 с половиной годам условного заключения и штрафу в 100 тысяч рублей.
Из-за уголовного дела Чиркунова свое место потеряла председатель Новосибирского областного суда Римма Шатовкина, которая после этого сама попала под следствие. Она предупредила губернатора Андрея Травникова об обысках в управлении мировых судей. Об уголовном преследовании Шатовкиной ходатайствовал глава СКР Александр Бастрыкин.