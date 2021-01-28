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Против экс-главы Новосибирского областного суда возбудили уголовное дело

Ее подозревают в превышении должностных полномочий

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Римма Шатовкина возглавляла Новосибирский областной суд с <nobr class="_">2012 года</nobr>

Римма Шатовкина возглавляла Новосибирский областной суд с 2012 года

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Уголовное дело возбудили против бывшей судьи из Новосибирска

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против экс-главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, которую подозревают в превышении должностных полномочий.

— В июле 2018 года Шатовкина, являясь председателем Новосибирского областного суда, истребовала в Советском районном суде города Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, находящемуся в производстве следователей УФСБ России по Новосибирской области, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта. После этого дала указание своему помощнику посредством факсимильной связи направить в правительство Новосибирской области письмо с приложением копий процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем производстве обыска, — сообщает пресс-служба СКР по Новосибирской области.

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В результате человек, в отношении которого планировалось следственное действие, успел скрыть документы, имеющие отношение к делу.

Сейчас в отношении Риммы Шатовкиной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Следственный комитет Новосибирской области принял дело к производству.

Римма Шатовкина возглавляла Новосибирский областной суд почти шесть лет: президент России Владимир Путин назначил ее председателем 23 октября 2012 года.

Сегодня в Новосибирске задержали бывшего депутата Госдумы Аркадия Янковского. Суд арестовал его на 8 суток.

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