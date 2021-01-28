Против экс-главы Новосибирского областного суда возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили против бывшей судьи из Новосибирска
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против экс-главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, которую подозревают в превышении должностных полномочий.
— В июле
В результате человек, в отношении которого планировалось следственное действие, успел скрыть документы, имеющие отношение к делу.
Сейчас в отношении Риммы Шатовкиной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286
Римма Шатовкина возглавляла Новосибирский областной суд почти шесть лет: президент России Владимир Путин назначил ее председателем 23 октября
Сегодня в Новосибирске задержали бывшего депутата Госдумы Аркадия Янковского. Суд арестовал его на 8 суток.