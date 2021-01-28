Против экс-главы Новосибирского областного суда возбудили уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против экс-главы Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, которую подозревают в превышении должностных полномочий.

— В июле 2018 года Шатовкина, являясь председателем Новосибирского областного суда, истребовала в Советском районном суде города Новосибирска копии процессуальных документов по уголовному делу в отношении заместителя начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, находящемуся в производстве следователей УФСБ России по Новосибирской области, в том числе ходатайство о проведении обыска в жилище фигуранта. После этого дала указание своему помощнику посредством факсимильной связи направить в правительство Новосибирской области письмо с приложением копий процессуальных документов, содержащих сведения о предстоящем производстве обыска, — сообщает пресс-служба СКР по Новосибирской области.