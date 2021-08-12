Главбух заподозрила в махинациях участников госзакупок для судей, но ее вынудили уволиться

Главбух из Новосибирска заподозрила махинации при госзакупках для судей
В Новосибирске идет судебный процесс с участием бывшего главного бухгалтера областного управления по обеспечению деятельности мировых судей. Женщина пошла против системы, добиваясь отмены, по ее мнению, незаконных дисциплинарных взысканий, которые привели к ее увольнению. Причиной этого, считает уволенная, стало желание нового руководителя поставить на ее место своего человека, а также, возможно, обнаруженное предположительное хищение при госзакупках. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал историю уволенного главбуха, изучил документы и аудиозапись давления на женщину. При определенных обстоятельствах это дело может стать продолжением уголовного расследования многомиллионных махинаций в этом же учреждении и нашумевшего дела председателя облсуда Шатовкиной.
Что происходит
В Новосибирский областной суд подана апелляционная жалоба на решение Октябрьского районного суда, вынесенное 22 апреля 2021 года по делу бывшего главного бухгалтера областного управления по обеспечению деятельности мировых судей Галины Ивановой (имя изменено).
Как рассказал адвокат Ивановой Игорь Колодников, они добивались в Октябрьском суде отмены незаконных, по их мнению, дисциплинарных взысканий, которые в дальнейшем привели к увольнению женщины. На бывшей работе главный бухгалтер получила два взыскания, попыталась добиться отмены обоих, но районный суд отменил лишь одно.
По мнению истицы, новый начальник управления Александр Артёменко через дисциплинарные взыскания добивался ее увольнения, чтобы поставить главным бухгалтером своего человека. Также, решила женщина, Артёменко мог отреагировать на выявленное ею возможное хищение во время закупок для управления оргтехники. О своем предположении главбух рассказала своему начальнику в начале 2020 года.
— Я понимала, что он (Артёменко. — Прим. ред.) со мной не хочет работать. Изначально он никак не познакомился с моими делами. Было такое ощущение, что он считает меня виновной в том, что взяли [предыдущего] руководителя. <…> Он в 2019 году в феврале был назначен и в апреле уже заявил мне прямым текстом, что не хочет со мной работать. Но конкретно он не мог мне предъявить что-то. Каких-то конкретных причин мне не называлось, — рассказала корреспонденту НГС Галина Иванова.
Предыстория конфликта
Чтобы понять, в результате чего образовался конфликт между главбухом Ивановой и новым начальником управления Александром Артёменко, необходимо знать, что произошло в этом учреждении чуть ранее.
В 2018 году предыдущего начальника областного управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктора Чиркунова и его заместителя Сергея Соколова арестовали. Издание «Коммерсантъ» сообщило, что руководителей обвинили в хищении свыше 5 миллионов рублей на госзакупках оргтехники.
Соколов пошел на сделку со следствием: дал показания против своего начальника и раскрыл криминальные схемы. Его эпизод рассмотрели в особом порядке. Приговор вынесли летом 2020 года: Сергею Соколову дали 2 года 8 месяцев и штраф в 150 тысяч рублей. Его начальник Чиркунов еще ждет решения следствия.
Эта история, пишет «Коммерсантъ», коснулась и экс-председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. В 2018 году она якобы переправила информацию о грядущих обысках у мировых судей на имя тогда исполнявшего обязанности губернатора Андрея Травникова. В результате чего, считает следствие, был уничтожен ряд улик. В конце января 2021 года против Шатовкиной возбудили уголовное дело. Постановление об этом подписал лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Римма Шатовкина возглавляла Новосибирский областной суд почти шесть лет: президент России Владимир Путин назначил ее председателем 23 октября 2012 года.
Галина Иванова в период возникновения криминальных схем в управлении еще не работала — она пришла позже. Однако, как уточнил адвокат Игорь Колодников, главный бухгалтер как свидетель давала показания по делу Чиркунова и Соколова.
В начале 2019 года в Управление по обеспечению деятельности мировых судей пришел новый руководитель Александр Артёменко. Который, как считает Галина Иванова, сразу стал к ней относиться предвзято.
Как всё было: версия уволенной
Рассказывая свою историю, бывший бухгалтер Галина Иванова говорит осторожно, постоянно добавляя: «Это мои предположения». По словам женщины, новый начальник с весны 2019 года стал регулярно озвучивать ей разные претензии. В итоге дело дошло до служебных проверок и двух дисциплинарных взысканий.
Поводы для проверок и взысканий, утверждает женщина, были надуманы. Одно дисциплинарное взыскание вынесено за то, что Иванова не предоставила сотруднице, находившейся в декретном отпуске, электронно-цифровую подпись.
— Ей подпись нужна была в работе. Но электронно-цифровую подпись выдает федеральное казначейство лично сотруднику. И я ей заранее не могла сделать эту подпись. Да и свои обязанности эта сотрудница могла выполнять без этой подписи. Но, видимо, начальство нашло с ней общий язык, и она написала на меня докладную, — объясняет Галина.
Другое дисциплинарное взыскание она получила за то, что не отправила в срок ответ на запрос из новосибирского Минфина. Письмо из министерства пришло в конце рабочего дня одной из пятниц. Но запрашиваемая информация, утверждает Галина, была предоставлена ею в министерство чуть ранее: письмо было формальностью — автоматической рассылкой, сделанной по всем учреждениям. Несмотря на заверение куратора из министерства, что информацию во второй раз посылать им не нужно, Иванова тем не менее решила выслать информацию еще раз, но немного задержалась с ответом.
— Дальше я получила приказ о проведении очередной служебной проверки… Я понимала, к чему это всё идет. По закону определенное количество взысканий влечет за собой объявление выговора, несоответствие должности и так далее, — вздохнула женщина и заметила, что все эти переживания отразились на ее здоровье, из-за чего пришлось уйти на больничный.
Перед очередной служебной проверкой с главным бухгалтером управления провели откровенный разговор. Начальник отдела кадров Тимофей Афанасенко объяснил женщине, что ей надо уволиться.
— Он говорил, что нужно написать заявление на увольнение. Иначе всё закончится для меня очень плохо. Что у них уже есть такой случай, когда они уволили по результатам служебной проверки сотрудника мирового суда Кировского района, и она не может найти нигде работу. И работает теперь техничкой. То есть такой был намек, куда я должна упасть. <…> Он мне еще предложил денежную компенсацию за то, что я напишу заявление по собственному желанию, — заметила Галина Иванова.
Очередной разговор с начальником отдела кадров Иванова записала на телефон. Аудиозапись была представлена в суде, а также передана корреспонденту НГС. Адвокат Игорь Колодников уточнил, что они заявили в суде о готовности провести экспертизу голоса и доказать, что это говорит именно начальник отдела кадров Тимофей Афанасенко.
На записи, которую получил журналист, Галина Иванова общается с мужчиной. Беседа длится чуть более 10 минут. Говорит в основном мужчина, Иванова изредка вставляет короткие реплики. Мужчина предлагает главному бухгалтеру уволиться и подумать над суммой компенсации. Мы представляем три фрагмента убеждений этого мужчины.
— Когда главбух с руководителем не находят понимания, здесь надо расставаться, однозначно. Его (Артёменко. — Прим. ред.) посадил губернатор, значит, надо уходить вам. Сейчас вы хоть что-то можете с этого получить, хоть какие-то деньги, а потом... Вы же всё равно понимаете, не глупее меня... Понятно, что сбежать вы можете всегда, раз уж совсем будет душно — чик... и всё. Но вы-то убежите уже ни с чем, а сейчас вы можете хоть какую-то копейку еще дополнительно получить, наверное. Наверное... Я еще не клянусь, я просто думаю предложить ему.
— Так устроена система. С этим бороться бесполезно! Ведь в том же суде — там не будут разбираться, там не зная чё… <…> Ведь система-то уже выстраивается, я же вам честно говорю. Система уже выстраивается: уже два замечания есть, дальше — третье, четвертое... И потом суд любой скажет: ну да, при таких обстоятельствах, может быть, за это и не надо было увольнять, но так как уже есть хвост, решение понятно и законно, всё. Я таких случаев в жизни повидал до фига.
— Я уверен, что он (Артёменко. — Прим. ред.) еще и с судьями, наверняка, консультируется какими-то районными, которые в практике, в курсе! Я думаю, что никаких там шансов что-то обжаловать не будет. Плюс ко всему в том числе и моя работа: я буду должен делать так, как положено, с расчетом, что в случае обжалования в суде никаких оправдательных вещей не было. Поэтому — бессмысленно… Думайте над суммой. Хорошо? Я во всяком случае, насколько я разбираюсь в людях, по-человечески он еще поймет вашу ситуацию какую-то, да и, наверное, какую-то более-менее сумму, ну, понятно, не миллионы, не сотни тысяч, ну какую-то сумму — ипотеку придержать месяц-другой…
В итоге Галина Иванова не выдержала психологического давления и в ноябре 2020 года, находясь на больничном, написала заявление на увольнение.
Женщина не планирует возвращения на прежнюю работу, но хочет избавиться от всех незаконных, по ее мнению, дисциплинарных взысканий, чтобы трудовая репутация была незапятнанной.
Закупки на 15 миллионов
Рассуждая о возможных причинах такого к ней отношения, экс-главбух предположила, что новый руководитель управления по обеспечению деятельности мировых судей, возможно, хотел принять на ее место своего человека. Тем более подобные замены в учреждении уже шли. В какой-то момент ситуация еще больше обострилась, когда Иванова обнаружила (тут женщина особо подчеркивает: «Как мне показалось»), что во время проведенных госзакупок по некоторым позициям были завышены цены на приобретенную оргтехнику. Руководство в ответ на высказанные подозрения заявило, что цены соответствуют реальности.
Адвокат Игорь Колодников предоставил корреспонденту НГС несколько копий контрактов за 2019 и 2020 годы на приобретение для мировых судей различной оргтехники: сканеров, мониторов, моноблоков, планшетов, компьютеров, диктофонов, телефонов, серверного оборудования и так далее.
— Все закупки [из предоставленных] — с завышением цены. <…> Вот поставщик ЗАО «Сибирский успех», например, поставлял сканер-принтер Konica Minolta. Цена указана — 127 тысяч рублей. А я нашел в интернете тот же самый принтер, ту же модель по цене значительно ниже, — пояснил корреспонденту НГС адвокат.
Подозрительных контрактов, как показалось Галине Ивановой, в общей сложности было на несколько миллионов рублей. Общая сумма по всем договорам, копии которых передали журналисту, превысила 15 миллионов рублей.
Корреспондент НГС изучил представленные документы и уточнил цены по одному из контрактов — от 19 августа 2019 года — на покупку многофункционального копировального аппарата Konica Minolta bizhub с227 с автоподатчиком. По данным акта приемки-передачи от 21 августа 2019 года, этот аппарат был поставлен в управление по цене
Например, на начало августа, как пояснили в компании, цены с НДС у разных российских дилеров марки Konica Minolta были следующими: минимальная — чуть более 77 тысяч рублей, максимальная — около 136 тысяч рублей.
— В комплекте с автоподатчиком цена ближе к максимальной, — уточнил корреспонденту НГС специалист российского представительства Konica Minolta.
На сайте-агрегаторе розничных цен российских дилеров E-katalog.ru максимальная цена этого аппарата на день подписания контракта была еще ниже:
Кто поставлял подозрительную технику
Один из поставщиков — ЗАО «Сибирский успех» — образован в 1994 году. По данным системы «Контур.Фокус», компания в равных долях принадлежит Анатолию Алексеевичу Сибирцеву (он же — генеральный директор) и Павлу Анатольевичу Клыште. Основной вид деятельности — торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях. Выручка за 2020 год составила 558,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 20,9 миллиона рублей.
ЗАО «Сибирский успех» является учредителем ООО «Сибирский успех — Кузбасс» и ООО «Сибирский успех — Хабаровск». ЗАО дважды упоминается СМИ в спорах по медзакупкам в Бурятии и Хакасии. За время своего существования «Сибирский успех» в качестве истца проходил по 129 искам на общую сумму в 333 миллиона рублей. За последний год — на 8,3 миллиона рублей. В основном — споры по договорам поставки.
Компания — участник почти 8,5 тысячи госзакупок в разных регионах на общую сумму в 2,7 миллиарда рублей. В основном — в медицине (1,5 миллиарда), а также в иных сферах: полиграфия, канцтовары, оборудование, компьютеры, одежда, обувь, строительство, ремонт, мебель, транспорт и другое. Анатолий Сибирцев и Павел Клышта владели полиграфической компанией «Партнеры Сибири», которая в дальнейшем полностью перешла к другому Сибирцеву — Александру Анатольевичу. А компания по торговле фото- и оптическими товарами «Правильный выбор» — ее владельцами также были Павел Клышта и Анатолий Сибирцев — перешла к Клыште.
Комментарии управления мировых судей
Руководитель областного управления по обеспечению деятельностью мировых судей Александр Артёменко в ответе на журналистский запрос пояснил, что ничего не знает о хищениях, предположительно обнаруженных бывшим главным бухгалтером организации в госзакупках 2019–2020 годов.
— В 2018 году Контрольно-счетной палатой Новосибирской области было проведено обследование законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Новосибирской области в 2012–2017 годах, по результатам которого возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц управления. Иные факты хищения при проведении госзакупок руководству управления не известны, — прокомментировал Артёменко.
По поводу записанного разговора сотрудников управления Александр Артёменко пояснил, что в их организации вопросы, связанные с приемом на работу или увольнением, решаются в соответствии с федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
— Руководство управления не комментирует разговоры между сотрудниками управления, — сообщили в ответе на журналистский запрос.
В управлении также заметили, что их не устраивает решение суда и они уже подали апелляционную жалобу.
В мае 2021 года НГС рассказал о расследовании, связанном со взятками в новосибирском ТУАД. А чуть ранее сообщил, что помимо главы новосибирского ТУАД, по делу о взятках проходят замминистра транспорта Сергей Ставицкий и директор ОАО «Новосибирскавтодор» Сергей Илюшин.