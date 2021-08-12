Главбух заподозрила в махинациях участников госзакупок для судей, но ее вынудили уволиться

— Когда главбух с руководителем не находят понимания, здесь надо расставаться, однозначно. Его (Артёменко. — Прим. ред.) посадил губернатор, значит, надо уходить вам. Сейчас вы хоть что-то можете с этого получить, хоть какие-то деньги, а потом... Вы же всё равно понимаете, не глупее меня... Понятно, что сбежать вы можете всегда, раз уж совсем будет душно — чик... и всё. Но вы-то убежите уже ни с чем, а сейчас вы можете хоть какую-то копейку еще дополнительно получить, наверное. Наверное... Я еще не клянусь, я просто думаю предложить ему.



— Так устроена система. С этим бороться бесполезно! Ведь в том же суде — там не будут разбираться, там не зная чё… <…> Ведь система-то уже выстраивается, я же вам честно говорю. Система уже выстраивается: уже два замечания есть, дальше — третье, четвертое... И потом суд любой скажет: ну да, при таких обстоятельствах, может быть, за это и не надо было увольнять, но так как уже есть хвост, решение понятно и законно, всё. Я таких случаев в жизни повидал до фига.



— Я уверен, что он (Артёменко. — Прим. ред.) еще и с судьями, наверняка, консультируется какими-то районными, которые в практике, в курсе! Я думаю, что никаких там шансов что-то обжаловать не будет. Плюс ко всему в том числе и моя работа: я буду должен делать так, как положено, с расчетом, что в случае обжалования в суде никаких оправдательных вещей не было. Поэтому — бессмысленно… Думайте над суммой. Хорошо? Я во всяком случае, насколько я разбираюсь в людях, по-человечески он еще поймет вашу ситуацию какую-то, да и, наверное, какую-то более-менее сумму, ну, понятно, не миллионы, не сотни тысяч, ну какую-то сумму — ипотеку придержать месяц-другой…



В итоге Галина Иванова не выдержала психологического давления и в ноябре 2020 года, находясь на больничном, написала заявление на увольнение.

Женщина не планирует возвращения на прежнюю работу, но хочет избавиться от всех незаконных, по ее мнению, дисциплинарных взысканий, чтобы трудовая репутация была незапятнанной.

Закупки на 15 миллионов

Рассуждая о возможных причинах такого к ней отношения, экс-главбух предположила, что новый руководитель управления по обеспечению деятельности мировых судей, возможно, хотел принять на ее место своего человека. Тем более подобные замены в учреждении уже шли. В какой-то момент ситуация еще больше обострилась, когда Иванова обнаружила (тут женщина особо подчеркивает: «Как мне показалось»), что во время проведенных госзакупок по некоторым позициям были завышены цены на приобретенную оргтехнику. Руководство в ответ на высказанные подозрения заявило, что цены соответствуют реальности.

