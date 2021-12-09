Суд оставил без изменения апелляционный иск о компенсации экс-губернатору Василию Юрченко

Железнодорожный районный суд Новосибирска отказался пересматривать иск экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко о компенсации имущественного вреда, причиненного во время уголовного преследования.
Ранее Юрченко требовал компенсацию в 5,7 миллиона рублей за уголовное преследование. Но 12 августа суд постановил выплатить ему только
Бывший глава региона не согласился с постановлением и обратился в апелляционную инстанцию. Летом, 23 августа, была подана апелляционная жалоба.
— 8 декабря 2021 года Новосибирским областным судом оставлено без изменения постановление Железнодорожного районного суда г. Новосибирска от 12.08.2021, которым были взысканы в пользу Юрченко В. А. с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса реабилитации, в общей сумме
Корреспондент НГС связалась с Василием Юрченко для комментария, однако он отказался говорить. С адвокатом экс-главы области связаться не удалось.
В конце января прошлого года бывший глава Новосибирской области обратился к Минфину с иском о возмещении морального ущерба, который был ему причинен в ходе незаконного уголовного преследования по статье «Превышение должностных полномочий» — тогда речь шла только о 3,3 миллиона рублей.
Уголовное дело «о превышении полномочий при переводе земель обороны в статус сельскохозяйственных», возбужденное в отношении Василия Юрченко осенью 2014 года, было прекращено 3 февраля 2017 года.