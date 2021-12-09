Суд оставил без изменения апелляционный иск о компенсации экс-губернатору Василию Юрченко

Железнодорожный районный суд Новосибирска отказался пересматривать иск экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко о компенсации имущественного вреда, причиненного во время уголовного преследования.

Ранее Юрченко требовал компенсацию в 5,7 миллиона рублей за уголовное преследование. Но 12 августа суд постановил выплатить ему только 289 847 рублей из казны РФ. Эти деньги пошли бы в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходов за оказание юридической помощи, а также расходов по вопросам реабилитации.

