Иск о компенсации экс-губернатору Василию Юрченко частично удовлетворен. Сколько денег он получит?

В остальной части заявленных требований Василию Юрченко отказано. Решение в законную силу пока не вступило.

В конце января прошлого года бывший глава Новосибирской области обратился к Минфину с иском о возмещении морального ущерба, который был ему причинен в ходе незаконного уголовного преследования по статье «Превышение должностных полномочий» — тогда речь шла только о 3,3 миллиона рублей.



Адвокат Василия Юрченко отказался комментировать детали поданного к Минфину иска. Он лишь уточнил, что речь шла о деле, следствие по которому велось почти 2,5 года и было прекращено в 2017 году. Тогда Василия Юрченко подозревали в превышении должностных полномочий при переводе земель боеприпасного полигона в земли сельхозназначения в Ордынском районе. О том, за что судили Василия Юрченко, вы можете узнать в нашем материале. О приговоре бывшему губернатору мы рассказывали в онлайн-трансляции.