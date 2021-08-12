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Иск о компенсации экс-губернатору Василию Юрченко частично удовлетворен. Сколько денег он получит?

Ранее он требовал 5,7 миллионов рублей в счет возмещения имущественного вреда

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Ранее прокуратура оспаривала возмещение имущественного вреда бывшему губернатору

Ранее прокуратура оспаривала возмещение имущественного вреда бывшему губернатору

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Суд Новосибирска частично удовлетворил иск о компенсации Василию Юрченко

Железнодорожный суд Новосибирска рассмотрел заявление бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко о возмещении имущественного вреда, причиненного во время уголовного преследования.

— Суд удовлетворил указанное заявление частично и взыскал в пользу Юрченко В. А. с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса реабилитации, в общей сумме 289 847 рублей 09 копеек, — сообщает пресс-служба суда.

В остальной части заявленных требований Василию Юрченко отказано. Решение в законную силу пока не вступило.

В конце января прошлого года бывший глава Новосибирской области обратился к Минфину с иском о возмещении морального ущерба, который был ему причинен в ходе незаконного уголовного преследования по статье «Превышение должностных полномочий» — тогда речь шла только о 3,3 миллиона рублей.

Адвокат Василия Юрченко отказался комментировать детали поданного к Минфину иска. Он лишь уточнил, что речь шла о деле, следствие по которому велось почти 2,5 года и было прекращено в 2017 году. Тогда Василия Юрченко подозревали в превышении должностных полномочий при переводе земель боеприпасного полигона в земли сельхозназначения в Ордынском районе. О том, за что судили Василия Юрченко, вы можете узнать в нашем материале. О приговоре бывшему губернатору мы рассказывали в онлайн-трансляции.

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компенсациясудВасилий Юрченко
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